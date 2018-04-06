غوارديولا يفضح مُخطط انقلاب رايولا وبوغبا على مورينيو

لندن-”القدس العربي”:

رد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الصاع صاعين لوكيل أعمال اللاعبين الشهير مينو رايولا، بعد تجاوزاته الأخيرة التي وصلت لحد وصف المدرب الكاتلوني بالكلب والجبان، في حديثه مع وسائل الإعلام الإيطالية بعد انتقال زلاتان إبراهيموفيتش من مانشستر يونايتد إلى لوس أنجلوس غالاكسي.

وعندما سُئل مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق عن تعليقه على الإهانة الكلامية التي تعرض لها من قبل غول اللاعبين، فأجاب في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل استضافة مانشستر يونايتد غدًا السبت “لا سأجيب في يوم آخر. اليوم لا أفكر سوى في مباراة الديربي. لماذا رايولا يُصر على مهاجمتك؟ لا أعرف لماذا أنا بالتحديد”.

وأضاف “دعوني اتفق معه أنني كلب وجبان، لكني لا أفهم إصراره على أنني سيء! أؤكد لكم أنني لم أتكلم معه من قبل، ربما لأنني رفضت بوغبا ومخيتاريان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة! والسؤال هنا.. لماذا يعرض لاعبيه على رجل كلب، أتصور أن عليه حماية لاعبيه من شاب مثلي كلب أليس كذلك؟ ومقارنة الكلب بشيء سيئ ليست جيدة, لذا عليه احترام الكلاب”.

وعن سبب رفض التعاقد مع بوغبا وهنريخ مخيتريان قبل انتقاله إلى أرسنال في الصفقة التبادلية مع أليكسيس سانشيز، قال “ببساطة قلت ليس لدينا المال الكافي لشراء بوغبا بالذات لأن سعره ليس في المتناول، وأكرر. حقًا أنا في قمة الاندهاش من وصفي بالكلب ثم يأتي ليعرض عليّ لاعبيه. أقول له أنني لست رجلاً جيدًا ومن حقه أن يبحث عن مصلحة لاعبيه، لكن عليه ألا ينسى أنني مدرب كبير.. شكرًا لك”.

وجاءت هذه التصريحات، لتُزيد التكهنات حول مستقبل الفرنسي بول بوغبا، الذي نفى أكثر من مرة صحة ما تردد عن التقارير التي ربطت مستقبله بعيدًا عن “مسرح الأحلام” في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لخروجه من حسابات جوزيه مورينيو في الآونة الأخيرة.