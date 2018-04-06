كيف تلقى إعلام الريال صدمة خسارة رونالدو أمام صلاح؟

لندن-”القدس العربي”:

تعجبت الصحف الموالية لريال مدريد من فوز مهاجم ليفربول محمد صلاح، بجائزة لاعب الجولة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، و باكتساح. بالرغم من أن المؤشرات والتوقعات كانت تصب في مصلحة هداف ريال مدريد التاريخي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد هدفه الخارق في مرمى الاخطبوط جيجي بوفون.

من جانبها، وضعت صحيفة “الماركا” المدريدية علامات استفهام على الطريقة التي خسر بها رونالدو الجائزة، حيث أشارت إلى أن الاعتماد على تصويت الجماهير من خلال استفتاء موقع “اليويفا” الرسمي، ساهم في فوز صلاح بالجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم، بحصوله على 57% من الأصوات مقابل 35% فقط للدون.

كما بالغت في التشكيك في نزاهة من أعطى صوته لصلاح، من باب أنه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يكن على نفس المستوى الذي قدمه أفضل لاعب في العالم في مباراة فريقه ريال مدريد ضد يوفنتوس، التي سجل خلالها هدفين، منهم هدفه الخيالي الذي سجله بضربة مقصية مزدوجة مُذهلة، اكتفى بوفون بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

أيضًا صحيفة “الآس″ أشادت بما قدمه الدولي المصري في الشوط الأول أمام مانشستر سيتي، بتسجيله هدف وصناعته لآخر، لكنها دست السم في العسل، بالتلميح إلى صعوبة الفوز على صلاح في أي استفتاء، نظرًا للملايين الذي تُسانده سواء في وطنه أو في مختلف أنحاء العالم العربي، بخلاف جماهير ليفربول وعشاق البريميرليغ، وذلك رغم أن صلاح خسر هذا الاستفتاء 4 مرات من قبل أمام صاروخ ماديرا!.