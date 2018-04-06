غداة تصريحات عن “مشاعر الازدراء”.. الأمم المتحدة: علاقة غوتيريش بمندوبة واشنطن قوية

نيويورك (الأمم المتحدة): قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك، الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يتمتع بعلاقة قوية مع المندوبة الأمريكية بالمنظمة الدولية نيكي هايلي، ويأمل “استمرار” تلك العلاقة.

جاء ذلك غداة إعلان هايلي، خلال زيارتها لجامعة ديوك بولاية نورث كارولينا (شرق)، إنها تشاطر مستشار الأمن القومي الجديد للبيت الأبيض جون بولتون، “مشاعر الازدراء للأمم المتحدة”.

وأوضح دوجريك، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن “الأمين العام لديه علاقة قوية مع السفيرة الأمريكية ويأمل في استمرار تلك العلاقة”، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يباشر مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون، مهامه، الإثنين المقبل، وهو شخصية مثيرة للجدل منذ أن كان يشغل منصب مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

وقال بولتون أكثر من مرة للصحافيين بالمنظمة الدولية إن إزالة 10 طوابق من مبنى المنظمة الدولية بنيويورك، “لن يحدث أي فارق”، في إشارة إلى تقليص الموظفين.

وعادة ما تهاجم المندوبة الأمريكية الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وكثيراً ما انتقدت المنظمة الدولية واعتبرتها منصة لمعاداة إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت هايلي إن بلادها “ستخفض حجم تمويلها المخصص لميزانية الأمم المتحدة في العام القادم ليصل إلى 25 في المئة من إجمالي الميزانية الأممية، مقابل 25.5 في المئة العام الحالي”.

وتعد الولايات المتحدة، أكبر دولة ممولة لميزانية الأمم المتحدة، التي يبلغ حجمها أكثر من 7.5 مليارات دولار سنويا بحسب تقديرات أممية.