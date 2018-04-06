روسيا تقول إن العقوبات الأمريكية تستهدف الشعب الروسي وتتوعد بـ”رد قاس″.. والبيت الأبيض يرى أنها تظهر “الموقف الصارم لترامب”

واشنطن: اعتبرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، الجمعة، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شخصيات روسية نافذة وشركات تجارية “تستهدف الشعب الروسي”.

وأفادت السفارة، في بيان، على صفحتها في موقع “فيسبوك” “قيل لنا إن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب الروسي، لكنها كذلك في الواقع″، معتبرة أن العقوبات تشكل “ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية”.

ووعدت موسكو بـ”رد قاس″ على العقوبات الجديدة، إذ قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، “لن نترك الهجوم الحالي أو أيّ هجوم جديد مناهض لروسيا دونَ ردّ قاس″.

وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات جديدة على سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة “الأوليغارش” و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.

وأعقب التحرك إجراءات دبلوماسية انتقامية بين روسيا والدول الغربية بعد تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا الشهر الماضي.

وأفادت الولايات المتحدة أن تحرك الجمعة اتخذ بموجب قانون أمريكي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والانخراط في هجمات إلكترونية والتدخل في أوكرانيا وسوريا.

وأفادت السفارة الروسية “نرى من خلال هذه العقوبات رغبة الولايات المتحدة في تقسيم المجتمع الروسي”. وأضافت “لكنها لن تنجح حيث أن البلاد لطالما التفت حول زعيمها تحت الضغط الخارجي”.

البيت الأبيض: العقوبات ضد روسيا تظهر الموقف الصارم للرئيس ترامب

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، الجمعة، إن العقوبات الجديدة ضد روسيا تظهر الموقف الصارم للرئيس الأمريكي تجاه موسكو لحين تغيير سياستها.

وخلال مؤتمر صحافي، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الجديدة ضد روسيا تدل على تخلي ترامب عن نيته لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قالت ساندرز: “لا، على الإطلاق”. وأضافت “سنواصل التحضير للقاء، كما قال الرئيس، أنه يريد إقامة علاقة جيدة مع روسيا، إلا أن ذلك يتوقف على السلوك الروسي”.

وفي وقت سابق، توصل بوتين وترامب إلى اتفاق حول إمكانية عقد لقاء بينهما، إذ أعلن البيت الأبيض أن مثل هذا اللقاء يمكن عقده في واشنطن.

كما تطرقت ساندرز إلى الخلاف التجاري الأمريكي مع الصين، قائلة “سنواصل الضغط على الصين لوقف سلوكها غير المشروع الذي بدأته منذ عقود”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب ما زال يعتقد أن الحروب التجارية سهلة للفوز، قالت ساندرز “بالطبع، طالماً كان مسؤولاً عن المفاوضات بين البلدين بهذا الخصوص”.

وأوضحت أن “بلادها تعوّل على المفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين بهدف تغيير الأخيرة ممارساتها التجارية غير العادلة”.

وأمس الخميس، فاجأ ترامب، الصين بقرار إضافة رسوم جمركية عليها، وذلك بعد يوم من إعلان بكين فرض رسوم قدرها 50 مليار دولار على عدد من السلع الأمريكية، ردًا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في وقت سابق ضد السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.

(وكالات)