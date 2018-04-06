الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي جنوب المملكة

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي جنوبي المملكة.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثين”إن القوة الصاروخية (موالية لهم) أطلقت صاروخا بالستيا من نوع (بدر1) على معسكر قوة الواجب بنجران”.

وذكرت القناة أن “الصاروخ أصاب هدفه مخلفاً خسائر في صفوف العدو (الجيش السعودي) وعتاده العسكري”.

ويوم امس الخميس توعد شرف لقمان، الناطق باسم الجيش التابع للحوثيين، دول التحالف العربي “بمزيد من الهجمات الصاروخية الباليستية التي ستوجه ضد اكثر الأهداف تأثيراً على قوة العدو (قوات التحالف العربي) الجوية والبحرية “.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن لقمان قوله “إن تلك الهجمات تدار طبقا لخطط مدروسة تضمن تحقيق عنصر المفاجأة وصعوبة الصد”.

ولفت إلى أن “الخيارات العسكرية ما تزال كثيرة والقادم فيها سيكون مزعجا، ولن يتمكن فيها الخبراء العسكريون للتحالف في السعودية والإمارات من تحليلها”.

ولم تصدر قيادة قوات التحالف العربي أي تصريح على هذا حتى الآن.

وكثف الحوثيون إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية منذ 26 مارس/آذار الماضي، رداً على “عمليات التحالف الذي تقودها السعودية في اليمن والحصار الذي تفرضه عليها”.

وذكرت قيادة التحالف العربي في آخر إحصاءات لها، ان الدفعات الجوية في السعودية تصدت لأكثر من 107 صواريخ باليستي أطلقه الحوثيون منذ 6 يونيو/حزيران 2015.

وتقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم، إلى جانب خسائر في صفوف المدنيين.

(د ب أ)