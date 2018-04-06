قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بدور قطر ومشاركتها الفعالة في مكافحة الإرهاب

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول محطة له بعد وصوله الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعا، اليوم الجمعة، مع الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية بمقر القيادة في قاعدة ماكديل الجوية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وقالت الوكالة إن قائد القيادة المركزية أكد تقديره لدور دولة قطر المحوري ومشاركتها الفعّالة في مكافحة الإرهاب والعمل على استقرار الأمن في المنطقة من خلال قاعدة العديد الجوية ومن خلال تعاونها المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار.

من جانبه، أكد الشيخ تميم أن التعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية قوي ومستمر في هذا المجال، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي تحكمها المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، موضحا أن تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي عسكريا وأمنيا ضروري من أجل مكافحة الاٍرهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان لقائي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بناء وإيجابيا. لقد بحثنا قضايا عسكرية واستراتيجية ثنائية تهم البلدين والمنطقة بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب pic.twitter.com/xlApGWxJZW — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 6, 2018

وحضر الاجتماع أعضاء الوفد الرسمي المرافق للأمير، ومن الجانب الأمريكي الجنرال شارل براون نائب قائد القيادة المركزية وعدد من القيادات العسكرية الأمريكية.

كما التقى الشيخ تميم مع فرانسيس خافير سواريز عمدة مدينة ميامي بمكتب العمدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وفرص تطويرها في مختلف المجالات لاسيما في مجالي التبادل التجاري والاستثمار. كما جرى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وكان أمير قطر بدأ، الجمعة، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء المقبل.