“شباب الإخوان”: ولي العهد السعودي يهاجم الجماعة للحصول على موافقة أمريكية إسرائيلية على توليه العرش

القاهرة – “القدس العربي”: هاجم المكتب العام للإخوان المسلمين المعبر عن تيار الشباب في الجماعة، في بيان اليوم، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب بيان تيار الشباب، فإن “أكاذيب ولي العهد السعودي، ومحاولة ربط جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، هي محض محاولة خائبة لمنحه تذكرة برعاية صهيوأمريكية لتولّيه العرش، لا عن جدارة مُستحقة بل بتنازلات مهينة”.

وتابع البيان “إن جماعة الإخوان المسلمين شاركت بكل صدق في بناء المجتمع السعودي مع المخلصين من أبنائه، وقدَّمت ذلك عرفانا بالجميل، وقياما بالواجب الديني والأخلاقي، لم تنتظر مَثوبة، مُعترفة بحسن المجاملة، وبجميل الضيافة”.

وأضاف تيار الشباب، في البيان، أن ما يفعله قادة السعودية الآن و”في القلب منهم” بن سلمان هو “نكوث عن الواجب الديني والقومي، ورمي للناس بالباطل، وقتل المدنيين، وحصار الأشقاء، وتواطؤ وسرقة الأراضي، والتنازل عن القدس، وتمتين العلاقات مع الصهاينة”.

ووصف المكتب ما ذكره بن سلمان عن حقّ للصهاينة في الأرض المحتلة الفلسطينية “بالنموذج الوقح من البيع دون مقابل سوى كرسي حكم زائل، مقابل تنفيذ صفقة قرن واهية، يقف الفلسطينيون الأبطال والمجاهدون لها بالمرصاد بمقاومة ومسيرات عودة شجاعة بطلة”.