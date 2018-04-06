بوغبا يُورط نفسه أمام جماهير اليونايتد بتناقضه مع وكيله

“القدس العربي”: وضع متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا، نفسه في موقف لا يُحسد عليه، بادعائه أنه لا يعرف أي شيء عن التصريحات الصادمة التي أدلى بها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، حول رفضه التعاقد مع الشاب الفرنسي وزميله السابق هنريخ مخيتاريان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وفجر المدرب الكاتلوني مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد أنه تلقى عرضًا لضم بوغبا وصانع الألعاب الآرميني يناير الماضي، إلا أنه رفض الفكرة، بحجة أن الإدارة الإماراتية المستحوذة على النادي لا تملك السيولة اللازمة، وذلك ردًا على الإهانة التي تعرض لها من قبل وكيل اللاعب مينو رايولا.

وكان وكيل أعمال اللاعبين الإيطالي قد خرج عن النص، بهجوم جارح على مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، وصل لحد وصفه بالكلب والجبان، ليرد بيب الصاع صاعين لرايولا، بفضح المُخطط الذي حاول القيام به في يناير الماضي، لنقل بوغبا ومخيرتاريان من الجزء الأحمر لعاصمة إنكلترا لنصفها السماوي.

وفي أول تعليق لبوغبا على تصريحات غوارديولا، بدا وكأنه الزعيم عادل إمام في المسرحية الكلاسيكية “شاهد ما شفش حاجة”، حيث غرد على حسابه على تويتر قائلاً “ماذا تقول!”، مع نشر صورته وهو يضع يده على أذنه، في محاولة منه لتكذيب مدرب السيتي، إلا أن عدم تواصله مع رايولا وضعه في موقف لا يُحسد عليه.

وفي الوقت الذي تنكر فيه بوغبا من معرفته لهذه القصة، جاءت الضربة القاضية من رايولا، الذي قال للصحافيين “لم أتحدث من غوارديولا من قبل. ولن أتحدث معه أبدًا بشأن لاعبي. كل ما في الأمر أنني بالفعل تحدثت مع إدارة مانشستر سيتي (لم يذكر اسم بوغبا ومخيتاريان)، وهذا طبيعي لأن السيتي نادٍ مدهش وأيضًا لديهم مدرب مُدهش”.