﻿إجراءات «المساءلة والعدالة» قبل انتخابات العراق: «ثأر» شيعي من البعثيين و«مظلومية» سنية؟

بغداد ـ «القدس العربي»: صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق، أخيراً، على أسماء نحو 7 آلاف مرشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، بعد إنهاء 6 مؤسسات حكومية إجراءاتها «التدقيقية».

مجلس المفوضين في المفوضية، ذكر في بيان له أن «استكمالا لاستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفي ضوء الجدول الزمني المعد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، فقد صادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي /2018».

وجاءت المصادقة بعد «تسلم قوائم المرشحين من الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، والأدلة الجنائية، ووزارتي الدفاع والداخلية، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية»، وأيضاً بعد «إرسال المفوضية لقوائم المرشحين بغية تدقيقها كل حسب اختصاصه».

وطبقاً لبيان المفوضيةـ فإن العدد الإجمالي للمرشحين، عدا التسلسلات الشاغرة في القوائم، بلغ 6986 مرشحا، مشيراً إلى أن المرشحين توزعوا بواقع 4972 مرشحاً من الذكور، فيما بلغ عدد المرشحات 2014 مرشحة».

أما المشمولون بإجراءات المسائلة والعدالة، فقد بلغ 337 مرشحا، فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا، حسب البيان الذي أوضح إن «المرشحين الذين قبلت طعونهم، بلغ عددهم 21 مرشحا، والمستبعدون من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والذين لم يتم استبدالهم فقد بلغ 96 مرشحا».

وكشف البيان عن استبعاد 43 مرشحاً من منتسبي وزارة الداخلية، فيما تم استبعاد مرشحين اثنين من منتسبي وزارة الدفاع»، مبيناً أن عدد المستبعدين بسبب نقص الوثائق الدراسية واضابير الترشيح بلغ 35 مرشحا، اما المرشحون الذين قدموا طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية فقد بلغ 54 مرشحا».

الهيئة الوطنية لمساءلة والعدالة، استغرقت نحو شهر لتدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب العراقي في الدورة البرلمانية لسنة 2018. وأعلنت انتهاء «عملية تدقيق» 7 آلاف و367 اسماً، مرسلة من قبل مفوضية الانتخابات.

وقالت في بيان لها، إن إجراءاتها «شملت 374 مرشحاً»، مبينة أن «عدد الذين تم استدعاؤهم 682 مرشحاً ـ تم مقابلة 582 منهم، في حين تم إشعار مفوضية الانتخابات بشمول الذين لم يحضروا للمقابلة بإجراءات الهيئة وذلك لعدم مراجعتهم».

وكشفت عن تلقيها 95 طعناً تمييزية، منها 23 طعنا مقبولاً، بينما ردت باقي الطعون لشمول أصحابها بقانون المساءلة والعدالة».

وطبقاً للبيان فإن «المرشحين الذين لم تشملهم إجراءات المساءلة والعدالة (…) بلغ عددهم 6 آلاف و898 اسماً» حتى الثاني من آذار/ مارس الجاري.

وفي السادس من الشهر ذاته، تسلمت الهيئة قوائم المرشحين وبدأت بعملية التدقيق، في إجراء يهدف إلى الكشف عن أسماء المشمولين بقانون الهيئة رقم (10 ) لسنة 2008، لمنع عودة أعضاء حزب البعث المنحل وأزلام النظام السابق من العودة لسلطة القرار. على حدّ قول الهيئة.

ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، وصف إجراءات الهيئة أنها لا تعني «اجتثاث» المرشحين، بل التأكد من معلوماتهم.

وقال النائب عن الائتلاف، عباس البياتي قال لـ«القدس العربي»، إن «هيئة المساءلة والعدالة تعمل وفقاً للقانون والدستور العراقي»، مبيناً أن «إجراءات الهيئة في استدعاء نحو 600 مرشح للانتخابات لا يعني اجتثاثهم، بل للتأكد من بعض المعلومات التي تخص المرشحين، إضافة إلى تدقيق تشابه الأسماء».

وأضاف: «أغلب الأسماء عادت إلى المفوضية، وتم قبول ترشيحهم»، مشيراً إلى أن «الاستدعاء يأتي للتأكد من بعض المعلومات، أما الاجتثاث فيأتي بعد التأكد من هذه المعلومات (…) ما جرى هو استدعاء وتصحيح بعض المعلومات لدى الهيئة عن المرشحين الذين تم استدعائهم».

صفقات سياسية

لكن النائب المستقل محمد الطائي، رجّح أن تكون هناك «صفقات سياسية» وراء إجراءات المساءلة والعدالة، واستعمالها كـ»ورقة ضغط» بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وقال، وهو نائب عن محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، لـ«القدس العربي»، إن «هيئة المساءلة والعدالة استدعت عدداً من المرشحين للانتخابات، وأجرت مقابلات معهم للتأكد من وثائقهم»، معرباً عن أمله في أن «تكون هذه الإجراءات تأتي لهذه الأسباب، وليس للضغط السياسي أو لصفقات انتخابية».

وتساءل: «لماذا تظهر هذه الإجراءات قبل موعد الانتخابات؟». وأوضّح أن «في الدورات البرلمانية السابقة، كانت هنالك صفقات انتخابية تستمر حتى اعلان نتائج الانتخابات».

وتابع: «الصفقات تتم على أساس استقطاب جهات سياسية لشخصيات فائزة بالانتخابات، واستعمال المساءلة والعدالة كورقة ضغط، لرفض أو قبل التحالف مع هذه الكتلة أو تلك، فيتم إما تفعيل الإجراءات بحقه أو الغائها».

وأشار إلى أن «السياسيين الشيعة، يستخدمون إجراءات المساءلة والعدالة لمخاطبة جمهورهم بأنهم أخذوا بثأرهم من البعثيين، فيما يستعمل السياسيون السنّة هذه الورقة، لإظهار المظلومية، ودعوة جمهورهم لإعادة انتخابهم حتى يتم رفعها عنهم».

أما النائب المستقل، كاظم الصيادي، فقال لـ«القدس العربي»، إن «الشخصيات التي كانت تعتبر إجراءات المساءلة والعدالة استهداف سياسي، في الدورات البرلمانية السابقة، تعيد الكرة في هذه الفترة».

وبين أن «الجميع يجيد فن الخديعة وفقا لجمهوره في مناطقه، لحصد أكبر عدد من الأصوات، عبر الحديث عن إجراءات المسائلة والعدالة، أو المظلومية، أو الحجز على أموال أركان النظام السابق، وغيرها لاستمالة جماهيرهم».

واعتبر أن «الأصوات التي تطالب بهذه الحقوق، هم نفسهم الذين اغتصبوا بالأمس حقوق النازحين وسرقوا الأموال التي خصصت لهم». على حدّ قوله.

المصالحة الوطنية

وعلى ما يبدو فإن إجراءات «المساءلة والعدالة»، قد تسهم في تعطيل جهود «المصالحة الوطنية» التي تسعى إليها عدد من القوى السياسية، بعد انتهاء العمليات العسكرية والحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتناقلت مواقع إخبارية محليّة، وعدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وثيقة (لم يتسن التأكد منها) صادرة من مستشارية الأمن الوطني ـ برئاسة فالح الفياض، تتضمن «العفو» أو تبرئة أسماء عدد من الشيوخ والوجهاء، المتورطين بالانتماء للتنظيم أو دعمه، مما دفع «خلية المصالحة الوطنية» إلى إصدار توضيح رسمي بشأن ذلك. وقالت الخلية في بيان لها: «بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الإرهابية، ومن اجل النظر بطلبات كثيرة لعراقيين أبدوا مواقف سياسية سلبية خلال الفترة السابقة، لكن لا توجد بحقهم مذكرات قبض قضائية، لذلك تشكلت خلية المصالحة الوطنية وفق الأمر الديواني 120 س، للنظر بطلباتهم ومتابعة شؤونهم».

وأوضحت إنها تسلمت «عددا كبيرا من الطلبات، وتم رفض جميع الطلبات التي تأشر عليها أوامر قبض من القضاء العراقي، والنظر بالطلبات التي لا توجد عليها مذكرة قضائية ـ 14 طلباً، وكانت المؤشرات عليهم مواقف سياسية وتصريحات». وطبقاً للبيان فإن «النظر بالطلبات المشار اليها، ضمن صلاحيات الخلية ولا علاقة لرئيس الوزراء بها، وهي قيد الإجراءات الأمنية»، لافتاً إلى إن «إجراءات خلية المصالحة الوطنية لا تتضمن عفوا عنهم ولا إسقاط تهم موجهة اليهم، بل ومن حق أي مواطن لديه حق شخصيا الدعوى عليهم في المحاكم المختصة وفقا للقانون».

وختمت الخلية بيانها بالتأكيد على أن عملها يقتصر على «فحص وتدقيق الطلبات، والنظر بأي طلب لا توجد عليه إجراءات قضائية».