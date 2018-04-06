﻿8 شهداء ومئات الإصابات في «جمعة الكاوتشوك» على حدود غزة

غزة – «القدس العربي»: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في «مسيرة العودة الكبرى»، في الجمعة الثانية التي أطلق عليها اسم «جمعة الكاوتشوك»، على حدود قطاع غزة، وقتلت 8 متظاهرين بينهم طفل، ، فيما استشهد آخر متأثراً بجراحه السابقة، بعد أن كررت الأسلوب الذي استخدمته خلال الأيام الماضية التي أودت بحياة 20 شهيداً.

وقالت وزارة الصحة أن 6 فلسطينيين وطفلاً قضوا بنيران الاحتلال، خلال مواجهات شهدتها حدود قطاع غزة الشرقية، وأعلنت أن مجدي رمضان شبات (38 عاما) و إبراهيم العر (20عاما)، و صدقي أبو عطيوي (45 عاما) و محمد سعيد موسى الحاج صالح (33 عاما) وطفلاً هو حسين محمد ماضي عمره 16عاما، قضيا خلال المواجهات شرق غزة، فيما قضى الشاب أسامة قديح «29 عاما»، خلال مواجهات اندلعت شرق مدينة خان يونس.

وكان الشاب ثائر ربايعة «30 عاما» من شمال غزة، استشهد متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة قبل الماضية، خلال التظاهرات التي انطلقت في أول أيام «مسيرة العودة»، حيث كان يعاني من إصابة خطرة، ليرتقع بذلك عدد الشهداء الإجمالي الذين سقطوا منذ أسبوع إلى 24 شهيدا.

وقالت الوزارة أن أكثر من 1070 مواطن أصيبوا يوم أمس خلال المواجهات التي اندلعت عند خمس مناطق حدودية إلى الشرق من القطاع، بينهم من 25 إصابات خطرة، وآخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأعلنت الصحة قبل اندلاع المواجهات عن رفع حالة الجهوزية في المستشفيات والوحدات الاسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة، لتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وجاء ذلك على ضوء الأحداث التي شهدتها الجمعة الأولى من فعاليات مسيرة العودة، وما تلتها من أحدث، أسفرت قبل مسيرة أمس عن سقوط 20 شهيدا، وإصابة أكثر من 1500 أخرين. ولوحظ في مواجهات الأمس استخدام قوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة، «القوة المميتة» من جديد ضد المتظاهرين، مستندة بذلك لأوامر عليا، حيث استهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر وبالرصاص الحي الذي أطلقه جنود القناصة، حاملي اطارات السيارات التي أوقدت فيها النيران قرب الحدود، وكذلك حاملي الاعلام الفلسطينية.

ووقعت الأحداث الدامية، بعدما نزل سكان غزة بأعداد كبيرة إلى الحدود الشرقية للقطاع، وحطوا في خمس مناطق لـ «التخييم» أقامتها الهيئة العليا لـ «مسيرة العودة»، متحدين التهديدات الإسرائيلية بالاستهداف المباشر بالذخيرة الحية، لإحياء الجمعة الثانية ضمن فعاليات «مسيرة العودة» والتي أطلق عليها اسم «جمعة الكاوتشوك والمرايا»، حيث استخدمت خلالها المرايا في تشويش رؤية جنود الاحتلال، كما جرى خلالها حرق كمية كبيرة من إطارات السيارات على طول الحدود لحجب رؤية جنود القناصة.

وجرت عملية حرق إطارات السيارات على فترات حيث بدأت في ساعات الصباح، وامتدت حتى المساء، بعد تمكن النشطاء المشاركون في المسيرات، من جمع كميات كبيرة منها من داخل القطاع، حيث جرى نقلها من خلال عربات تجرها الحمير والخيول وباستخدام دراجات نارية لها عربة خلفية، إلى مناطق الحدود الخمس. وغطت كتلة كثيفة من الأدخنة السوداء خلفها حرق الإطارات، المنطقة الحدودية العازلة، وحجبت الرؤية بشكل شبة كامل أمام الجنود الإسرائيليين، الذين استخدموا خراطيم المياه لإطفاء النيران عن بعد.

هذا ولم يردع العنف المستخدم من قبل قوات الاحتلال حشود المتظاهرين السلميين ، الذين واصلوا فاعليهاتهم، واحتشد المشاركون وبينهم رجال كبار في السن ونساء وأطفال وشبان، في ساحات أماكن «التخييم» الخمس، تلبية لدعوة الهيئة المشرفة على المسيرة لـ «تأبين» الشهداء الذين سقطوا الجمعة الماضية، حيث تكمن عدد من الشبان من اقتلاع جزء من السياج الفاصل الواقع إلى الشرق من مدينة خان يونس.

هذا وقد بدأت عملية وصول الجماهير مع ساعات مبكرة، وتزايد العدد بعد صلاة الظهر، حيث أدى المئات من المواطنين صلاة فجر الجمعة في مخيمات العودة، في تحد جديد للاحتلال يؤكد على استمرار فعاليات المسيرة، حيث أقيمت هناك أيضا حفلات التأبين للشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الماضية.

وأكدت الهيئة التنسيقة للمسيرة على استمرار الفعاليات المطالبة بالعودة وكسر الحصار، ودعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة فيها، مشددة على سلمية وشعبية هذه الفعاليات.

وقال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، خلال مشاركته بمخيم العودة شرق خان يونس، إن مسيرات العودة تعتبر «حالة وطنية من المستوى الأول، ويجب الحفاظ عليها بأعلى درجة ممكنة»، مضيفا «نحن نسير على نهج الشهيد ياسر عرفات بموازنة الكفة ومقاومة العدو».

‏وأشار إلى أن المسيرات توجه للعالم أجمع رسالة مفادها أن «غزة حرة، وسنخرج على مدار الايام القادمة (..) ولينتظروا زحفنا القريب».

وقال المتحدث باسم الحركة اسامة القواسمي في تصريح صحافي «إن محاولات إسرائيل الاعلامية لتضليل الرأي العام الدولي حول المتظاهرين بأنهم مسلحون أو يمارسون العنف لن تنجح وباءت بالفشل»، مطالبا من الاعلام العربي وخاصة الناطق باللغات الاجنبية أن «يوضح حقيقة ما يجري من عدوان وإجرام إسرائيلي بحق المدنيين المسالمين».

واستبقت قوات الاحتلال وصول المسيرات إلى المناطق الحدودية بتعزيز قواتها المتواجدة على طول الحدود، من خلال نشر المئات من جنود القناصة، وأبقت على حالة التأهب القصوى، وبما فيها «الرد الفوري والحازم» ضد أي شخص يحاول الاقتراب من السياج الحدودي، حيث أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنفسه اتصالات لمتابعة التطورات على حدود القطاع، مع قيادة جيشه.

وكان وزير الجيش ، أفيغدور ليبرمان جدد تهديداته بصد المتظاهرين بالقوة، وأضاف متوعداً باستخدام القوة «إذا ما جرت اعمال استفزازية أو محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية أو المساس بجنود جيش الدفاع، فإن الرد سيكون قاسيا مثل الأسبوع الماضي»، مؤكدا أنه لا توجد نية لتغيير الأنظمة والتعليمات بشأن اطلاق النار.

وفي السياق دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لدى الفلسطينيين لمنع استمرار تظاهرات الحدود، وقال في تصريحات صحافية «القيادة الفلسطينية مستمرة في اظهار أعمال الشغب هذه وكأنها تظاهرات سلمية»، زاعما استخدام حركة حماس للنساء والأطفال كـ «دروع بشرية»، وحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن السفير دانون بعث برسالة بهذه الفحوى الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل انطلاق مسيرات أمس عن «قلقها العميق» حيال الخسائر البشرية الناتجة عن العنف الذي اندلع على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وقال فابريس إدوارد، مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة بالإنابة، في بيان صحافي «تبرهن الخسائر البشرية أهمية أن تتخذ كل الجهات جميع الاحتياطات الممكنة لدرء الأذى وتقليل عدد الضحايا بين صفوف المدنيين». وطالب إسرائيل بعدم استخدام «القوة المميتة»، وأشار إلى أن اللجنة تبرعت لقطاع غزة، بمعدات جراحية عاجلة وعقاقير ومستلزمات طبية، وأجهزة مساعدة على الحركة لتقديم علاج شامل لأكثر من 800 مصاب.