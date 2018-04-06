﻿إقامة مباراة على أخفض بقعة على سطح الأرض

البحر الميت ـ الأناضول: أقيمت مباراة كرة قدم على أخفض بقعة على سطح الأرض، الخميس الماضي، تحت رعاية الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني للعبة.

وأقيمت المباراة التاريخية في منطقة غور الصافي في البحر الميت والتي تم من خلالها تحطيم رقم قياسي عالمي لمباراة كرة قدم على أخفض بقعة على سطح الأرض.

وكانت المواجهة تهدف إلى تعزيز قيم المساواة والعدالة والفرص المتكافئة، حيث جاءت تتويجا لمبادرة بعنوان «تحدي عبر الأردن» استمرت لمدة اسبوعين قامت بها أكثر من 30 لاعبة من 23 دولة بتنظيم مباريات ومعسكرات كروية في مختلف مناطق المملكة من شمالها لجنوبها مرورا بجرش والبتراء ووادي رم والقرى المحيطة بها.

وقال الأمير علي «أتمنى أن تكون هذه المباراة التاريخية بمثابة رسالة للجميع بأهمية المساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص المتكافئة للمرأة، التي تشكل نصف المجتمع، في ممارسة الرياضة ومتابعة التعليم والعمل».

بدورها أوضحت شارت لورا يونفسون الشريك المؤسس لمبادرة «مجال اللعب المتساوي» المنظمة للبطولة أنه سيتم تسليم الملعب لأهل المنطقة ليستفيد منه أطفالها بعد انتهاء المباراة.

النصر بطلاً لكأس السلطان قابوس

عُمان ـ الأناضول: توّج فريق النصر، الخميس الماضي، بلقب كأس السلطان قابوس لكرة القدم في عُمان للمرة الخامسة في تاريخه.

وتغلب النصر على صحار بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بادر صحار بتسجيل الهدف الأول عن طريق البولندي ماكسيميليان في الدقيقة 22، ليرد النصر بالتعادل عبر يونس المشيفري في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الدقيقة 48 أضاف المشيفري الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يتمكن صحار من إدراك التعادل بعد 8 دقائق عن طريق معتصم الشبلي‎ لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ولم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي حسمها النصر لصالحه بنتيجة 6-5.

بذلك، استعاد النصر لقب كأس السلطان قابوس بعد غياب دام 12 عاما، وتحديدا منذ عام 2006.

ليبيا تأمل في رفع الإيقاف عن كرة القدم

طرابلس ـ رويترز: تأمل ليبيا في أن تسفر زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن رفع الإيقاف عن البلد المضطرب لاستضافة مباريات دولية. وتابع الوفد مباراة في الدوري الليبي في طرابلس وقام بجولة تفقد خلالها منشآت الإستاد ضمن مساعي ليبيا لإقناع الاتحاد الدولي برفع الإيقاف الساري منذ خمس سنوات. وذكر الاتحاد الليبي في بيان «”سيفحص الوفد الوضع الأمني في ليبيا لذا يمكنه نقل صورة ايجابية للفيفا والمساعدة في رفع الإيقاف الساري منذ 2013».

واضطرت أندية ليبية تنافس في افريقيا إضافة للمنتخب الوطني لخوض مبارياتهم بدول أخرى مثل مصر وتونس ومالي بعد فرض الإيقاف.

طاقم تحكيم نرويجي للمواجهة المرتقبة بين الهلال وأهلي جدة

الرياض ـ الأناضول: أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس الماضي، تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة المواجهة المرتقبة بين فريقي الهلال وأهلي جدة في الجولة الخامسة والعشرين للدوري المحلي.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، «اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة حكم الساحة سفين موين ومساعديه كيم هاقلوند وماغنوس لونبيرغ لإدارة مواجهة الأهلي والهلال».

وأضاف البيان «سيقود الطاقم النرويجي المباراة بدلا من الطاقم السعودي».

وأوضح البيان «قرار تعيين الطاقم النرويجي جاء بناءً على رغبة الناديين، ولتهيئة أفضل الأجواء التنافسية بينهما».

يذكر أن الطاقم السعودي الذي كان من المفترض أن يدير المباراة، تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم المقامة بروسيا الصيف المقبل.

اتحاد الكرة السعودي يقرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب

الرياض ـ د ب أ: أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم الخميس الماضي، تعديلا جديدا فيما يتعلق بمشاركة اللاعبين الأجانب مع فرقهم في المنافسات المحلية بداية من الموسم المقبل.

منح اتحاد الكرة الضوء الأخضر لفرق دوري المحترفين بالاستعانة بخدمات اللاعبين المحترفين السبعة في القائمة الأساسية لأي مباراة

يذكر أن القانون الحالي يقضي بالاستعانة بـ 6 أجانب فقط في القائمة الأساسية، مع إبقاء لاعب في مقاعد البدلاء. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السعودي رفع عدد المحترفين من 4 إلى 6 لاعبين قبل بداية الموسم الحالي، قبل زيادة العدد مجددا إلى 7 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.