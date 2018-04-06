﻿النجم ليبرون جيمس يقود كافاليرز لانتصار مثير أمام ويزاردز

واشنطن ـ د ب أ: أحرز النجم ليبرون جيمس 33 نقطة وتألق خلال الربع الأخير ليقود كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 119 / 115 أمس الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وبدا ويزاردز في طريقه إلى حسم المباراة لصالحه حيث كان متقدما بفارق 17 نقطة قبل أقل من ثماني دقائق من النهاية لكن جيمس تألق بشكل كبير في الوقت القاتل ليقود كافاليرز إلى قلب الموازين لصالحه والفوز بالمباراة.

ورفع كافاليرز ، وصيف بطل الموسم الماضي، عدد انتصاراته هذا الموسم بذلك إلى 49 مقابل 30 هزيمة، محتلا المركز الثالث في مجموعة المنطقة الشرقية، بينما تلقى ويزاردز الهزيمة السابعة والثلاثين له في الموسم مقابل 42 انتصارا.

كذلك تألق كريس بول في صفوف هيوستن روكتس، متصدر مجموعة المنطقة الغربية، ليقود الفريق إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 96 / 94.

وسجل كريس بول 27 نقطة وأضاف جيمس هاردن 24 نقطة لروكتس الذي رفع عدد انتصاراته إلى 64 مقابل 15 هزيمة.

وتلقى حامل اللقب جولدن ستيت واريورز الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، حيث خسر أمام مضيفه إنديانا بيسرز 106 / 126.

وكانت الخسارة هي الثانية والعشرين لواريورز ، صاحب المركز الثاني في مجموعة المنطقة الغربية ، مقابل 57 انتصارا.

وفي مباريات أخرى، تغلب دنفر ناجتس على مينيسوتا تيمبروولفز 100 / 96 ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبرز 117 / 95 وبروكلين نتس على مضيفه ميلواكي بكس 119 / 111.