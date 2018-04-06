﻿فورمولا ـ1 تعرض على الفرق تصوراتها للمستقبل

المنامة ـ رويترز: عرضت إدارة فورمولاـ 1 على الفرق أمس الجمعة تصوراتها ورؤيتها للرياضة في المستقبل بعد انتهاء العقود الحالية في 2021 وهي إستراتيجية ترتكز بصفة أساسية على استخدام وحدات طاقة (محركات) أرخص سعرا وأقل تعقيدا إلى جانب وضع قيود على المصاريف والتكلفة وتوزيع أكثر توازنا للإيرادات بين الفرق.

وفي هذا الإطار كشفت فورمولاـ 1 عن خطة من خمس نقاط تلخص نظرتها المستقبلية قبل انطلاق التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى الجولة الثانية من سباقات الموسم الحالي على حلبة الصخير.

وكان فيراري أقدم فرق البطولة وأكثرها نجاحا هدد في وقت سابق بالانسحاب من فورمولاـ 1 إن لم تعجبه المقترحات الجديدة للرياضة في المستقبل.

وقالت فورمولاـ 1 إنه يتعين أن تكون محركات المستقبل «أرخص سعرا وأقل تعقيدا وأعلى صوتا وأكثر قوة وأن تقلل من اللجوء لفرض عقوبات على السائقين في السباقات».

على صعيد آخر خطط منظمو جائزة موناكو الكبرى مخالفة التعديلات المستحدثة في السباقات، من خلال الإبقاء على «عارضات خط الانطلاق» في السباق الشهير الذي يقام في شوارع الامارة الساحلية في 27 مايو/ أيار، حسب ما أعلن رئيس نادي موناكو للسيارات ميشال بويري الخميس الماضي.

وأكد المسؤول ان العارضات سيتواجدن عند خط الإنطلاق «بدون أن يحملن لوحات أسماء السائقين، ومرة جديدة ستكون الكاميرات مسلطة عليهن».

الى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس″ أن سباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي في أيلول/سبتمبر المقبل قد يستعين أيضا بالعارضات.