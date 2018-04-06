﻿مدير أكاديمية أسباير ينفى مشاركة المنتخب القطري في (كوبا أمريكا) 2019

الدوحة ـ د ب أ: نفى إيفان برافو، مدير عام أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، ما تردد عن إعلانه مشاركة المنتخب القطري الأول لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

كانت تقارير صحافية اسبانية قد نشرت أخبارا عن مشاركة قطر في النسخة القادمة من البطولة، بالاضافة إلى اليابان والصين أيضا في الحدث الذي ستنظمه البرازيل العام المقبل.

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 16 منتخبا، من بينها المنتخبات العشرة التي تضمها القارة، بالإضافة إلى 6 منتخبات سيتم دعوتها للبطولة.

ذكرت التقارير أنه كان من المفترض أن تتم توجيه الدعوة إلى منتخبي البرتغال واسبانيا للمشاركة في البطولة، لكن من الواضح أن الدعوات ستقتصر على منتخبات آسيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

لكن أكاديمية أسباير نشرت بيانا صحفيا قالت فيه «رداً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام على لسان مدير عام الأكاديمية السيد إيفان برافو خلال تواجده في قمة بلباو الدولية لكرة القدم في اسبانيا، تريد أكاديمية أسباير توضيح ما يلي وعلى لسان مديرها العام».

قال برافو في البيان «لم أؤكد بأي حال من الأحوال على مشاركة منتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، ولكن ما تم نقله عني يأتي ببساطة في ضوء الأخبار المتداولة في الآونة الاخيرة عن احتمالية دعوة العديد من الفرق الآسيوية للمشاركة في البطولة، وإذا حدث ذلك فستكون فرصة فريدة لمواصلة إعداد فريقنا الوطني المكون من خريجي اكاديمية أسباير للمستقبل». وأضاف «من ناحية الأكاديمية، لم ترد إلينا اي معلومات وليس لنا علاقة مباشرة بهذه الموضوعات المختص بها الاتحاد القطري لكرة القدم والجهات المعنية الأخرى».