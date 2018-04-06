﻿الأهلي يتوج ببطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة للمرة 13

القاهرة ـ رويترز: توج الأهلي المصري بلقب بطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة للمرة 13 بعد فوزه في النهائي على منافسه المحلي طلائع الجيش بنتيجة 3-صفر وسط حضور جماهيري كبير بمقره في الجزيرة الخميس الماضي.

وتفوق الأهلي، الذي غاب عنه نجمه أحمد قطب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي في المباراة السابقة ضد سموحة بالدور قبل النهائي، في الشوط الأول 25-16.

ووجد الأهلي مقاومة قوية من طلائع الجيش في الشوط الثاني قبل أن يحسمه بطل مصر 25-23 ثم أنهى الشوط الثالث بسهولة 25-14.

وفاز الأهلي في كل مبارياته الثماني في البطولة ولم يخسر أي شوط سوى أمام جي.اس.يو الكيني في دور الثمانية واختير قائده عبد الله عبد السلام كأفضل لاعب في البطولة.

وحصل سموحة المصري على المركز الثالث بفوزه على السويحلي الليبي 3-2. وقال محمد مصيلحي مدرب الأهلي «قدم الفريق أقصى ما لديه من جهد في المباراة النهائية. كانت مواجهة قوية أمام فريق منظم ويملك عناصر مميزة في كل المراكز».وأضاف «درسنا المنافس جيدا والتقى الفريقان عدة مرات في الدوري المصري» الذي حسم الأهلي لقبه قبل أسابيع من البطولة الافريقية. وقال عبد السلام «جميع اللاعبين كان لديهم الإصرار على إسعاد الجماهير من خلال التتويج باللقب لذا لعبنا بتركيز شديد وبروح قتالية».