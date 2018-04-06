﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتطلع لتأمين لقبه السابع على التوالي بعد تلاشي آماله في دوري أبطال أوروبا

روما ـ د ب أ: أصبح الحصول على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الهدف الرئيسي لفريق يوفنتوس، المتصدر، بعد خسارته صفر / 3 أمام ريال مدريد الاسباني في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وتضاؤل فرصه في التأهل للدور قبل النهائي.

ويعود يوفنتوس للمنافسات المحلية بمواجهة مضيفه بينفينتو في وقت لاحق اليوم في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

وتأتي هذه المباراة بعد أربعة أيام من خسارة يوفنتوس أمام الريال، ويمكن لحامل لقب الدوري الإيطالي أن ينظر لمباراة العودة بدوري الأبطال، التي ستقام الأربعاء المقبل، على أنها إجراء شكلي.

ولا يجد يوفنتوس، الذي حقق الموسم الماضي رقما قياسيا بالتتويج بلقبه السادس على التوالي في الدوري الإيطالي، منافسة على اللقب إلا من فريق نابولي، خاصة وأن فريق روما، صاحب المركز الثالث، يبتعد بفارق 18 نقطة مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الدوري.

ويسعى يوفنتوس للفوز بلقب كأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي عندما يواجه ميلان يوم 9 أيار/مايو في المباراة النهائية.

ويلعب روما مع فيورنتينا غدا الأحد ويتطلع الفريق للبقاء في المراكز الأربعة الأولى في الدوري ليتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال إدين دزيكو، عقب المباراة التي سجل فيها لاعبو روما هدفين بالخطأ في مرماهم: «الآن علينا أن نستعيد توازننا أمام فيورنتينا».

ويلعب إنتر ميلان مع تورينو غدا الأحد فيما يلعب في ذات اليوم أيضا لاتسيو مع أودينزي وميلان مع ساسولو. وتتضمن مباريات اليوم أيضا مباراة ديربي بين سامبدوريا وجنوه ويلتقي سبال مع أتالانتا.

ويلتقي نابولي مع كييفو فيورنا غدا الأحد، ويلعب أيضا كروتوني مع بولونيا وفيرونا مع كالياري.