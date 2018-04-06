﻿محمد بن سلمان لـ «تايم»: الإخوان يأملون في تحويل أوروبا إلى قارة إخوانية

لندن – «القدس العربي»: يرى كارل فيك في العدد المقبل من مجلة «تايم» الذي سيصدر في 16 نيسان (إبريل) إن الولايات المتحدة لم تشهد زيارة امتدت على 3 أسابيع التي يقوم بها ولي العهد السعودي منذ زيارة الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف قبل 60 عاماً. ويحكم محمد بن سلمان بالقبضة الحديدية كولي عهد لوالده البالغ من العمر 82 عاماً. ويقول إن جدول بن سلمان واسع في وقت لا تثق نسبة 55% من الأمريكيين ببلده السعودية حسب آخر استطلاع لمؤسسة غالوب. وهو في الولايات المتحدة لبيع الأمريكيين المتشككين خطة طموحة لتحديث السعودية وتعزيز اولويتها في منطقة الشرق الأوسط. والتقت المجلة بالأمير في 29 آذار (مارس) بفندق بلازا في مدينة نيويورك والذي حجزه الأمير والحاشية المرافقة معه كله.

ووضعت المجلة صورة بن سلمان على خلاف عددها المقبل مشفوعة بعبارة «حملة تحسين صورة». ودافع في المقابلة عن الطريقة ادار فيها ملف الشؤون الخارجية وحث الرئيس الأمريكي على البقاء في سوريا و»حق إسرائيل بالوجود والتعايش» إلى جانب دولة فلسطينية. وقدم خطته التي يريد تطبيقها وصور نفسه بأنه رجل على عجلة من أمره «ليس لدي وقت لأضيعه»، «فأنا شاب». ولا تختلف إجابات الأمير عما قدمه في مجمل المقابلات الكثيرة التي أجريت معه وكانت آخرها مقابلة جيفري غولدبيرغ من مجلة «أتلانتك» بل بدت أكثر تشوشاً وسطحية وتبسيطية للأمور واهم ما فيها هي حديثه عن خطر الإخوان، فكل إرهابي هو إخواني. ولم يعد الإخوان يعيشون في الدول العربية بسبب الجو القمعي ضدهم لكنهم يعملون الآن في أوروبا لتحويل مجتمعاتها المسلمة لأن تصبح إخوانية.

تخطيط للزيارة

وأضاف بن سلمان «لدينا علاقات مع الرئيس ترامب وفريقه وعائلته وكل الشخصيات البارزة في الإدارة» بالإضافة لأعضاء في الكونغرس من الحزبين. وأكد أن السعودية لم تختلف مع إدارة باراك أوباما إلا في بعض القضايا خاصة إيران حيث كان «ففي بداية عام 2016 كانت لدينا المواقف نفسها من إيران وخطر النظام الإيراني والخلاف الوحيد كان في الأساليب وكيفية مواجهة رواية النظام الإيراني الشريرة». وعن تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي وما سيتركه على الملف الإيراني قال بن سلمان إن بلاده تتعاون مع الولايات المتحدة ومن يمثلها بعيدا عن مواقفه الشخصية «لأنه عندما عين فسيمثل مواقف أمريكا وسنتعاون معه … وبالطبع سندعمه». وأشار إلى خطته للتغيير وأن السعودية في الدولة الثالثة والدور الذي لعبه فريق الملك فيصل ( خالد وفهد وعبدالله وسلمان وسلطان) في تحويل السعودية وجعلها واحدة من مجموعة الدول العشرين. ولكن السعودية لم تستخدم سوى 10% من طاقتها وخطته تقوم على الـ 90% الباقية و»شكلنا خطتنا بناء على قوتنا» ولا نحاول استنساخ تجارب الآخرين وبناء وادي سيلكون في السعودية.

وعن أهمية الاستثمار في المجالات الصحيحة وتغيير التعليم والتوقعات الثقافية في البلاد أجاب «أولا نظامنا التعليمي ليس سيئا بل جيد ونحن في المرتبة 41 ضمن الأنظمة التعليمية في العالم، فرنسا في المرتبة 40. لكن هذا لا يعني التوقف عند هذه المرتبة. وعن الملامح الثقافية والإجتماعية أكد على أهمية توفير المعايير الثقافية لاحسن المواهب في البلاد «وأعتقد أن السعودية في الثلاث سنوات الماضية حققت أكثر مما حققته خلال ثلاثين عاماً».

الإسلام

ولم يختلف حديثه عن الإسلام عما قاله في مقابلات أخرى، أي أن الإسلام الذي عرفته الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة يختلف عن الممارسات التي جلبها المتشددون بعد عام 1979 والمختلفة حتى عن ممارسات النبي نفسه. ورأى أن الوهابية هي غريبة على السعودية «وهي من الأفكار التي جلبها المتطرفون بعد عام 1979 لوضع الوهابية وجعل السعوديين جزءاً في شيء لا يمت إليهم». والحقيقة أن ما قاله لـ «التايم» لا يختلف بشيء عما ورد في «أتلانتك». وعن أمنه الخاص قال إنه لا يخاف «فنحن نفعل الصواب ولا عاقل يمكنه مناقشة الحق وما هو صحيح ويصب في المصلحة» مضيفًا أن ما يقوم به هو من أجل الصالح العام «وأضرب لك مثلًا، في اليوم الوطني الأخير، وكما تعرف فالسعوديون لم يتعودوا على الاحتفال باليوم الوطني. وقال لهم الكثير من المتطرفين إنه حرام. وعندما قرر المسؤولون برامج الاحتفال في كل مدينة هاجمه المتطرفون وهذا مخالف للإسلام» ومع ذلك خرج الناس واحتفلوا.

وعن تعيينه ولياً للعهد قال إنه حصل على أعلى صوت في تاريخ السعودية 31 من 34 صوتاً من أصوات مجلس البيعة وهذا دليل على شرعيته كما يقول: «تاريخياً لقد حصلت على رقم قياسي في الدعم بين العائلة المالكة».

مضيفاً أنه لا يعمل وحده فهناك 13 أميراً من جيله يعملون في 31 منطقة. وكرر كلامه عن عدم التساوي بين بلده وإيران وأن هذه ليست تهديداً لبلاده مع أنها سبب كل المشاكل في الشرق الأوسط. وليس هذا فاقتصاد الإمارات أكبر من اقتصاد إيران ولا يقارن هذا باقتصاد مصر أو تركيا. والأمر نفسه يقال عن جيشها رغم أنها- أي إيران- تنتظر ظهور المهدي المنتظر لتحكم العالم «كل مشكلة في المنطقة وراءها إيران». وزعم أن بلاده أخرجت إيران من 95% من أفريقيا والأمر نفسه ينسحب على آسيا واليمن. وفي العراق وقف 70.000 عراقي وسعودي لحضور مباراة كرة قدم بين البلدين.

وعن اليمن قال إن ما يجري فيه هو حرب بين حكومة شرعية ومتمردين. والسعودية مستعدة لتوفير أي شيء للحكومة الشرعية إلا أن هذه لم تطلب قوات برية. عن الكارثة الإنسانية اعترف بوقوع أخطاء في الحرب وقتل مدنيين لكنه شدد على أن السعودية هي أكبر مانح لليمن في تاريخه. وكرر كلامه أن الكارثة الإنسانية بدأت عام 2014 باحتلال الحوثيين صنعاء وأن الخيار في اليمن ليس سيئاً أو جيداً بل بين سيئ وأسوأ.

أهل فلسطين أعلم

وأكد أن مصالح السعودية وإسرائيل نابعة من العدو المشترك، لكن لا علاقة معها بدون حل القضية الفلسطينية «لأن الطرفين لهما الحق بالوجود والتعايش». ونفى أن يكون دعا محمود عباس إلى الرياض لفرض حل عليه وان عباس نفسه نفى الأمر. واستشهد بمثل «أهل مكة أدرى بشعابها» لكن السعوديين يبلغون ما يسمعونه من حلفائهم ويتركون للفلسطينيين القرار فهم أدرى. وراوغ في السؤال عن قرار ترامب بشأن القدس. وأكد أن الأسد سيظل في مكانه «وأصبحت سوريا جزءاً من التأثير الروسي بالشرق الأوسط. وأعتقد أن ليس من مصلحة سوريا بقاؤها في يد الإيرانيين».

ويرى أن تقوية النظام وتعزيز دور الروس فيه مهم وأحسن من إيران «وفي الوقت الحالي سيظل الأسد ولن يخرج بدون حرب ولا أعتقد أن أحداً يريد شنها وستؤدي لحرب بين الولايات المتحدة وروسيا».

خطر الإخوان

وبدت إجابته عن التطرف وغياب الدور السعودي بنشره متشوشة وخاض وماج وعاد للإخوان المسلمين وأسامة بن لادن. وفي «الحقيقة لو رأيت إرهابياً لوجدت أنه كان في الإخوان المسلمين». وحذر من وجودهم في دول أوروبا لنشر التشدد بين الشبان «فهم ليسوا موجودين في الشرق الأوسط ويعرفون أن لديه استراتيجية جيدة ضدهم في السعودية ومصر والإمارات والأردن وعدد كبير من الدول، فهدفهم الرئيسي هو أوروبا لنشر التشدد بين المسلمين، ويأملون ان تتحول أوروبا خلال 30 عاما إلى قارة الإخوان المسلمين، ويريدون السيطرة على المسلمين في أوروبا، وسيكونون أخطر من الحرب البارة أكثر من داعش والقاعدة بل أخطر من المئة عام الماضية».

وقال إن بلاده صنفت الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية «لدينا إخوان مسلمون بمن فيهم السروريون، وتصف الكثير من الأفلام الوثائقية السروريون بالوهابيين وفي الحقيقة نطلق عليهم السروريين السعوديين».

«دايلي ميل»: عندما تباهى بن سلمان بتقرير كوشنر من «سي آي إيه» عن أعدائه في المملكة

في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) طار مستشار وصهر الرئيس الأمريكي في زيارة سرية للرياض. وكان جارد كوشنر يحمل معه ملفاً عالي السرية لا يطلع عليه في الظروف العادية إلا الرئيس نفسه ومن يسمح لهم برؤيته والجهات التي أعدته، أي الاستخبارات الأمريكية التي يراقب عيونها المؤامرات والحبكات حول العالم. وبعد أيام قليلة من مغادرة كوشنر الرياض بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحملة مكافحة فساد ضد أبناء عمه والنخبة التجارية. وطالما ربط بين الزيارة وعملية القمع التي نظر إليها كحلقة ثانية من مسلسل تقوية موقع الأمير بن سلمان بعد أن أطاح بابن عمه الأمير نايف بداية صيف عام 2017.

وفي هذا السياق تقول صحيفة «دايلي ميل» البريطانية على موقعها إن محمد بن سلمان تباهى بما حمله صديقه كوشنر معه وهو تقرير للسي آي إيه يحتوي على أسماء مناوئيه قائلا له: «هؤلاء هم أعداؤك» وتفاخر بأن لديه تقريراً عالي السرية من المخابرات الأمريكية وهو الدافع الذي قاده لاعتقال عدد من أبناء عمه الأمراء خاصة الملياردير المعروف الأمير الوليد بن طلال ومسؤولين في الحكومة بالإضافة لأهم قادة رجال الأعمال في المملكة. وتعلق الصحيفة أن بن سلمان يقوم بجولة في الولايات المتحدة التقى فيها الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونغرس والمدراء التنفيذيين لكبرى الشركات هناك ورجال الفن والصحافة. وقد حجز كامل غرف فندق «فور زيزونس» ألـ 285 غرفة، له ولحاشيته التي ترافقه في الزيارة التي تمتد على ثلاثة أسابيع وزار فيها عدداً من المدن الأمريكية. ونقلت «دايلي ميل»عن مصادر قولها إن بن سلمان تباهى بعلاقاته الوثيقة مع جارد كوشنر، المستشار البارز لترامب والمعلومات الإستخباراتية التي قدمها له. وتقول إن عملية القمع التي طالت أجنحة من العائلة المالكة ومئات من رجال الأعمال رافقتها عمليات تعذيب.

ونشرت الصحيفة صوراً للمعتقلين وهم نائمون على الأرض في قاعة من قاعات ريتز كارلتون في الرياض. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» لاحقاً أن أحد المعتقلين برتبة جنرال مات متأثراً بجراحه. وتوصل معظم المعتقلين لتسوية مع الحكومة السعودية وتباهى بن سلمان نفسه في مقابلته مع برنامج «ستون دقيقة» أن الحكومة استعادت 100 مليار دولار من المعتقلين. ورفض جارد كوشنر من خلال محاميه آب لويل ما ورد في تقرير الصحيفة قائلاً إنها «قصة مبتدعة».

وقال بيتر ميريجانيان المتحدث باسم لويل إنه :»لم يحدث التبادل المزعوم فقد كان السيد كوشنر واعياً جداً بقوانين الحكومة التي تتعلق بالمعلومات واتبع القوانين». ورغم إنكار كوشنر إلا أن مصادر نقلت عنها الصحيفة تحدثت عن الطريقة التي تفاخر فيها بن سلمان في أحاديثه الخاصة من ان كوشنر كان مصدر المعلومات. بل وأخبر دائرته المقربة بأن التقرير احتوى على معلومات عن الشخصيات غير الموالية. وحسب مصدر: «فقد حمل جارد معه قائمة تقوم على التنصت الأمريكي على من يعتقد أنهم أعداء لابن سلمان». و«أخرج كوشنر- القائمة – التي تحتوي على أسماء من كانوا يتهجمون على بن سلمان في مكالماتهم الهاتفية وقال: هؤلاء هم أعداؤك» و «تفاخر بن سلمان بها في السعودية عندما حدثت وانه جلس وجارد حتى الرابعة صباحاً يناقشون أموراً وأحضر جارد معه القائمة».

وقال المصدر في الرياض والذي نقلت عنه الصحيفة: «جلسا لساعات طويلة ورسما في الحقيقة خريطة المستقبل لكل المنطقة. ولهذا السبب جلسا من المساء حتى الساعات الأولى من الفجر». ومن بين ما تمت مناقشته أثناء زيارة كوشنر للرياض في تشرين الأول (أكتوبر) هي معلومات تنصتت عليها المخابرات الأمريكية في مكالمات الأمراء أثناء إقامتهم في لندن والمدن الكبرى وحتى في اليخوت الراسية على ميناء مونت كارلو والتي تعتبر المكان المفضل للأثرياء والمشاهير.

وقال مصدر منفصل للصحيفة إن الأخبار المنتشرة في الخليج عن زيارة كوشنر السرية تفترض أنه أخذ المعلومات من تقرير تقدمه الوكالات الأمنية بشكل يومي إلى الرئيس ترامب حيث كانت لكوشنر صلاحية الإطلاع على التقارير السرية الخاصة التي لا يسمح إلا للرئيس ومن يوثق بهم بالتعامل معها.

وذكر التقرير اليومي عدداً من الأمراء الذين يعارضون صعود بن سلمان للسلطة. وحسب المصدر في الرياض الذي تحدث للصحيفة فقد «حصل كوشنر على التقرير الأمني» ذلك أنه كان يستطيع الاطلاع على التقارير في ذلك الوقت وقام بنسخ محتوياته ونقلها إلى بن سلمان. و«كانت سي آي إيه تقوم بواجبها من خلال إطلاع الرئيس على ما يجري في العالم» و «أخبر هذا التقرير من سي آي إيه الرئيس أن بعض أفراد العائلة يتآمرون في هذا البلد وذلك البلد» و»أخذ كوشنر ذلك الجزء من التقرير وطار إلى الرياض».

وكان موقع «إنترسيبت» قد كشف عن محادثة بين بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد تفاخر فيها ولي عهد السعودية بأن كوشنر «بات في جيبه». ولو ثبت قيام كوشنر بنقل المعلومات فسيكون ذلك تدخلاً مثيراً للدهشة من أمريكا في شؤون دولة حليفة. ولو ناقش كوشنر المعلومات السرية هذه بدون علم أو إذن من دونالد ترامب فسيكون انتهك القوانين الفيدرالية المتعلقة بنقل المعلومات الأمنية.

«نيويورك تايمز»: مدخل ترامب في سوريا يتناقض مع تقدير القادة العسكريين ويفيد الأعداء

في افتتاحيتها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن البنتاغون حتى يوم الثلاثاء كانت تتبنى إقامة عسكرية دائمة في سوريا. وأكد على هذا الموقف الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية يوم الثلاثاء في كلمة له أمام معهد السلام في واشنطن حيث قال إن المهمة الصعبة لا تزال أمام القوات الأمريكية. وتعلق الصحيفة: «أي صدمة تلقاها الجنرال فوتيل عندما اكتشف لاحقاً وعلى بعد أميال من المكان الذي كان يتحدث فيه أن الرئيس ترامب قدم رؤية مختلفة للصحافيين في البيت الأبيض: «أريد الخروج، وأريد عودة الجنود»».

وتضيف أن الجميع يعرفون موقف ترامب ومظاهر القلق التي عبر عنها وشغلت غيره مثل الرئيس باراك أوباما بشأن الإلتزام الأمريكي الطويل في سوريا حيث كان تنظيم الدولة واحد من المكونات في نزاعات متداخلة بدأت كحرب أهلية ضد نظام بشار الأسد عام 2011 ومزقت البلاد إربا إربا وقتلت نصف مليون شخص. والمشكلة ليست في القلق كما ترى الصحيفة ولكن في نزعات الرئيس الصحيحة في هذه الحالة ولكن بدون استراتيجية. كما أنه يملك العاطفة بدون رؤية وفهم للواقع على الأرض.

فدعوة ترامب لسحب القوات بشكل سريع من سوريا تتناقض مع مواقف القادة العسكريين الذين يقولون إن انسحاباً في الوقت الحالي يعني عودة لمتمردي تنظيم الدولة مثلما حدث عندما أوفى أوباما بوعده الإنتخابي وسحب القوات الأمريكية من العراق عام 2011. وتعتقد الصحيفة أن مواقف ترامب معروفة وتتناسق مع أشكال تصرفاته التي تتجاوز العمل الشاق الذي يقوم به قادته من أجل تحقيق مصالح سياسية. ويترك عبء القرارات الصعبة للقادة العسكريين و «لحسن الحظ فقد أقنعه القادة العسكريون – في هذه الحالة – بالتخلي عن فكرة الانسحاب السريع مقابل مدخل مدروس».

ويوجد في سوريا الآن 2.000 جندي حيث قال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق في خطاب ألقاه في كانون الثاني (يناير) إن البقاء الأمريكي قد يكون دائما في سوريا. وأضاف أن المهمة الأمريكية هناك «مشروطة بالوضع» مثل تحقيق انتصار وحل للوضع. وهو نفس ما عبر عنه الجنرال فوتيل يوم الثلاثاء الذي ذكر من ضمن ما ذكر أهمية معالجة «قضايا الإعمار» و «تعزيز الإنجازات» وتدريب القوى المحلية لمنع ظهور تنظيم الدولة. وتقول «نيويورك تايمز» إن الرئيس رغم ميوله الإنعزالية يبدو داعماً لهذا المدخل، فمنذ وصوله إلى البيت الأبيض زاد عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى ثلاثة أضعاف وفعل الشيء نفسه في أفغانستان، بل وانتقد إدارة أوباما لوضعها جدولاً زمنياً لسحب القوات من هناك قائلا إنه أعطى طالبان اليد العليا. ولكنه يفعل الشيء نفسه في سوريا بالحديث عن خروج سريع.

وتعلق الصحيفة أن ترامب منزعج من السعودية والدول العربية الأخرى لعدم المساهمة في الحملة السورية «حسناً، فهو كرئيس عليه أن يكون قادراً على عمل شيء بشأن الوضع، وفي ضوء العلاقة الخاصة التي يزعم أنه أقامها مع السعوديين. ولكن ما هي الخطة؟». وتقول إن الرئيس على ما يبدو لا يفهم أن انسحاباً أمريكياً يقتضي التأكد من عدم التخلي عن الإنجازات التي حققتها القوات هناك والتخلي عن الحلفاء المحليين.

فما الذي سيحدث للأكراد السوريين الذين كانوا عاملاً مهماً في القتال ضد تنظيم الدولة ويتعرضون الآن لهجوم تركيا التي تنظر إليهم كإرهابيين؟

وماذا سيحدث لإسرائيل القلقة من بناء إيران، حليفة الأسد موطئ قدم لها في سوريا؟ وهو البلد نفسه الذي يصرخ ترامب بأنه تهديد على المنطقة. وإلى جانب إيران فستكون روسيا المستفيد من خروج الولايات المتحدة، فهذا يعني التخلي عن سوريا لها ومنح الرئيس فلاديمير بوتين الدور القيادي في التوسط بين الأسد وأعدائه. والتقى بوتين القادة الأتراك والإيرانيين يوم الأربعاء، فكيف يخدم هذا المصالح الأمريكية؟