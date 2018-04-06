﻿الفيلم المغربي «نوح لا يعرف العوم»: رسالة حول الإعاقة والاغتصاب

الرباط – «القدس العربي»: تشرع القاعات المغربية في عرض الفيلم الجديد «نوح لا يعرف العوم»، لمخرجه رشيد الوالي، انطلاقا من يوم الاربعاء المقبل، وسيسبقه عرض خاص بالصحافيين والنقاد يوم الاثنين المقبل.

ويحكي الشريط، الفائز أخيرا يجائزة أحسن موسيقى خلال الدورة 19 للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة، قصة نوح، الذي يعيش في هدوء مع طـفله عطـيل الموـلود بدون ذراعين بعد وفاة زوجته غرقا في النـهر، قبل أن تلـجأ إليه جـمانة، صــديقة ابنه، بعــد أن قتلـت مغتصـبها، وهـو زوج أمـها وشـيخ القـبيلة، فيضطـر نوح إلى الهـروب برفـقة عطيـل وجـمانة خوفـا من اتهـامه بالقـتل.

كتب سيناريو الشريط (90 دقيقة)، كل من رشيد الوالي وعدنان موحجة، ولعب أدواره الرئيسـية بـاقة من الفـنانين من بيـنهم فـاطمة الزهراء بلـدي، ورشـيد الوالـي، وسـعيدة بـاعـدي، وفاطـمة عاطـف، ويحيـى أولـي، وجـمال الدين الدخيـسي، وهشـام الـوالي.

ومثل شريط «نوح لا يعرف العوم» المغرب، يوم 14 آذار/ مارس الماضي، في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الفرانكوفونية في عاصمة جنوب إفريقيا، بمشاركة 25 دولة وتم انتقاؤه للمشاركة في المسابقة الرسمية للفيلم الفرانكفوني في العاصمة الإيطالية روما.

وبعد فيلمه الأول «يما» سنة 2013، يشكل الشريط السينمائي الجديد لرشيد الوالي «نوح لا يعرف العوم»، رسالة تحسيسية حول الإعاقة والاغتصاب.