﻿السجن تسع سنوات لألمانية قتلت رضيعيها

برلين ـ أ ف ب: حكمت محكمة ألمانية على إمرأة بالسجن تسع سنوات لقتلها اثنين من أولادها وضعتهما في الثلاجة لمدة 10 أعوام و14 عاما.

وقد أقرّت المتهمة شتيفي اس. بهذه الأفعال، متحججة خصوصا بشعورها بالإنهاك. وأدانتها محكمة هاله بالقتل العمد لطفليها المولودين بصحة جيدة في 2004 و2008 وفق ما أفاد ناطق باسم الهيئة القضائية.

وفي كانون الثاني/يناير، عثر على جثتي الرضيعين المتجمدتين في شقّة المرأة الأربعينية في بلدة بندورف في شرق ألمانيا. وكان شريكها قد أبلغ السلطات بالأمر.

وفي عام 2004 أنجبت المتهمة التي أخفت حملها طفلة في حوض الاستحمام في شقّتها لفّتها في كيس بلاستيكي ووضعتها حيّة في الثلاجة، وفق ما أفادت صحيفة «ميتلدويتشلاند تسايتونغ». وأعادت الكرّة سنة 2008 وقت إنجابها صبيا.

وبقيت الجثتان في ثلاجتها لمدة 14 عاما و10 أعوام على التوالي.

وطلب الادعاء السجن 10 سنوات للمتهمة التي لديها ولدان، في حين كان مطلب الدفاع عقوبة مدتها ست سنوات.

ونقلت صحيفة «ميتلدويتشلاند تسايتونغ» عن المرأة الأربعينية قولها «ارتكبت أفعالا خطيرة ولا بدّ من معاقبتي عليها».