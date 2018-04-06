﻿سلالم متحركة من مطار هيثرو في مزاد علني

لندن ـ أ ف ب: يعرض مزاد علني يقام في لندن قطعا وأجهزة من مطار هيثرو قد تجذب من يرغبون في اقتناء أشياء غريبة، من لوحة جمارك إلى سلالم متحركة أو بساط متحرك لنقل الحقائب.

واعتبارا من 21 نيسان/ابريل ستكون 200 قطعة متاحة للجمهور في مزاد علني لم يسبق له مثيل، لتصريف ما لا حاجة فيه من أجهزة ولوحات كانت في مبنى المطار رقم 1 الذي خرج من الخدمة عام 2015.

ومن المعروضات مكاتب لمراقبة الجوازات، ومصاعد، ولوحات للرسام البولندي والطيار السابق ستيفان ناب.

وقال دانيال غراي أحد المسؤولين في شركة «سي ايه غلوبال بارتنرز» منظّمة المزاد في فندق قرب هيثرو «بعض القطع لها قيمة تاريخية كبيرة، ويمكن أن تستخدم كأثاث في نواد ليلية أو أماكن من هذا النوع» أو في مطارات صغيرة أخرى.