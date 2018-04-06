﻿صيني مبتور الساقين يسعى لتسلق قمة «إيفرست»

بهاكتابور (النيبال) ـ أ ف ب: بعد أربع محاولات لم تكلّل بالنجاح، لم يتخلّ الصيني شيا بويو عن حلمه في تسلّق مرتفعات هملايا وصولا إلى قمة إيفرست أعلى قمم العالم، رغم كونه مبتور الساقين ووجود حظر من السلطات رُفع عن رحلته في اللحظات الأخيرة.

يبلغ هذا المغامر الاستثنائي 69 عاما، وهو أول شخص مبتور الرجلين حتى مستوى الركبة يحاول تسلّق ما يعرف بسقف العالم، منذ رفع الحظر الذي فرضته في كانون الأول/ديسمبر السلطات النيبالية على تسلّق العميان ومن بُتر طرفان من أطرافه.

وظلّ شيا بويو رغم كلّ العراقيل مصمما على تحقيق حلمه، لكنه أصيب بالقلق حين عرف بقرار رفع الحظر.

ويقول قرب العاصمة النيبالية كاتماندو «أصبت بالذعر حين سمعت الخبر، فهذا معناه أنني قد أفشل في تحقيق حلمي، وتساءلت كيف سأحصل على إذن التسلّق».

ورفعت السلطات النيبالية هذا الحظر تحت ضغط المنظمات الحقوقية التي كانت تصفه بأنه ينطوي على تمييز. وقد لجأت هذه المنظمات في المرحلة الأخيرة من حملتها إلى القضاء الذي أبطل قرار الحكومة الشهر الماضي.

إثر ذلك، شرع شيا في الاستعداد لرحلته التي سينطلق بها هذا الربيع، محاولا للمرة الخامسة تسلّق القمة الواقعة على ارتفاع 8848 مترا.

ويتقاطر إلى مرتفعات إيفرست مئات المتسلقين سنويا، في موسم يبدأ في نيسان/ابريل مع حلول فصل الربيع وانحسار البرد القارس والرياح العاتية.

وفي العام الماضي وحده، تمكّن 634 شخصا من بلوغ القمة، لكن سبعة آخرين قضوا نحبهم على طريق تحقيق الحلم، في المرتفعات الخلابة الوعرة الواقعة بين النيبال والصين والهند وباكستان وبورما ومملكة بوتان.