﻿تبرئة باكستانية بعد عشرين عاما من انتظار حكم الإعدام

كراتشي ـ أ ف ب: برأ القضاء الباكستاني إمرأة كانت تنتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ عشرين عاما لإدانتها خطأ بقتل عائلتها، حسب ما أعلن محاميها أمس الجمعة.

وكانت أسماء نواب في السادسة عشرة حين قُتل والداها وشقيقها في ما يبدو أنها عملية سطو، في مدينة كراتشي. وأثارت تلك الجريمة صدمة كبيرة في المدينة آنذاك، مع أنها لا تخلو عادة من أعمال العنف، ولاسيما تلك التي تجري على خلفيات سياسية أو دينية. وبعد وقوع الجريمة، أوقفت السلطات أسماء وخطيبها فرحان أحمد وشخصين آخرين، وحكم عليهم جميعا بالإعدام لاقتناع المحكمة بأن الجريمة دافعها التخلّص من العائلة المعترضة على زواج أسماء من فرحان.

وفي عام 2015 أخذت القضية منحى آخر، فقد رأت المحكمة العليا أن الأدلة المتوافرة لا تكفي لإدانة أسماء، حسب ما أوضح المحامي جواد شطري.

وعلى ذلك، أخلي سبيلها الخميس.

وقال المحامي إنه اصطحب أسماء في جولة في كراتشي لجعلها تستوعب أن مأساتها التي استمرّت عشرين عاما قد انقضت فعلا.

وتجيز القوانين الباكستانية لها أن ترفع دعوى بحقّ الدولة، لكن المحامي رجّح ألا تفعل ذلك، معتبرا أن قرارا كهذا سيكون صعبا عليها.