ترامب يقاطع العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض للعام الثاني

واشنطن: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقاطعة العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض للعام الثاني على التوالي، كما أفاد منظمو العشاء، الجمعة، وسط تصاعد هجماته على الإعلام.

ومن المتوقع أن يشارك أعضاء من الإدارة الأمريكية في العشاء، المزمع إقامته بالعاصمة واشنطن، في 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت مارغريت تاليف، رئيسة اتحاد مراسلي البيت الأبيض، في بيان، إن “البيت الأبيض أبلغنا أن الرئيس لا يعتزم المشاركة في عشاء هذا العام، إلا أنه يشجع أعضاء السلطة التنفيذية على الحضور”.

وأضافت أن “السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة ساندرز، ستحضر لتمثيل الإدارة على الطاولة الرئيسية”.

ويتهم ترامب منذ توليه رئاسة البلاد، مؤسسات الإعلام الكبرى مثل “سي إن إن” و”نيويورك تايمز″ و”واشنطن بوست” بعدم الحيادية.

ومنذ عام 1920، تقام مأدبة العشاء في البيت الأبيض، ويشارك فيها إلى جانب الإعلاميين رجال أعمال وشخصيات سياسية، ويتخللها كلمة لرؤساء الولايات المتحدة.

(الأناضول)