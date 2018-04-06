الكويت توزع مشروع بيان صحافي حول غزة بمجلس الأمن الدولي 

نيويورك (الأمم المتحدة): وزعت الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، الجمعة، مشروع بيان صحافي على أعضاء المجلس يدعو لوقف استهداف إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الفلسطيني رياض منصور، ومندوب الجامعة العربية بالمنظمة الدولية ماجد عبد الفتاح، في مقر المنظمة بنيويورك.

وقال العتيبي “وزعنا مشروع بيان جديد على أعضاء مجلس الأمن بشأن ما يجري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو مشابه تماما لمشروع البيان الذي قمنا بتوزيعه الجمعة الماضي”.

وأضاف أن “مشروع بيان الجمعة الماضية، حظي بموافقة 14 دولة عضو بمجلس الأمن إلا أن دولة واحدة (الولايات المتحدة) رفضت حتى مجرد الانخراط ومناقشة محتوى البيان”، ما أدى لتعطيل صدوره.

وأشار العتيبي، إلى أن بلاده تجنبت في مشروع البيان الجديد الإشارة لإدانة القوات الإسرائيلية حتى لا يتم الاعتراض عليه.

ويتطلب إصدار البيانات الصحافية أو الرئاسية من مجلس الأمن موافقة جماعية لكل أعضاء المجلس (15 دولة)، وتملك أي دولة عضو إمكانية تعطيل صدور هذه البيانات بمجرد إعلان اعتراضها.

والبيان الصحافي أضعف ما يصدر عن مجلس الأمن، حيث أنه غير ملزم بالمرة، ويأتي في المرتبة الأخيرة من حيث القوة بعد البيان الرئاسي، والقرار الذي يعد أقوى ما يمكن أن يُصدره المجلس.

وأوضح السفير العتيبي، أنه سيتم إصدار البيان الصحافي عن مجلس الأمن، في حال عدم اعتراض أي دولة من الأعضاء عليه حتى الساعة 18:00 بتوقيت نيويورك (23:00 توقيت غرينتش).

من جانبه، طالب السفير الفلسطيني رياض منصور، في ذات المؤتمر، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال منصور، “لقد حاولنا الأسبوع الماضي، أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ويوقف المذبحة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ولكن لسوء الحظ رفضت إسرائيل الاستماع للمجتمع الدولي”. وأشار إلى أن فلسطين أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن لتوثيق أرقام القتلى والمصابين الفلسطينيين.

واعتبر استمرار مجلس الأمن في “إهمال مسؤولياته”، بمثابة تشجيع لإسرائيل على المضي قُدما في “مذبحتها”.

بدوره، قال ماجد رياض، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن “اتصالات وثيقة تجري حاليا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل الدفع باتجاه محاسبة الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين اليوم”.

ومنذ الجمعة الماضي، يتجمع فلسطينيون يوميًا، قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، للمشاركة في مسيرات سلمية. ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه المسيرات بشكل يومي ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.