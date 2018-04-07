عشاء يجمع ترامب وماكرون في منزل الرئيس جورج واشنطن في 23 أبريل

واشنطن: يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجيت على مائدة عشاء في ماونت فيرنون، في منزل تاريخي يعود للرئيس جورج واشنطن، وذلك في مناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة في أواخر نيسان/ أبريل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز أن العشاء في المنزل الذي كان يملكه أول رئيس أميركي سيكون “تذكيرا رائع بموقع فرنسا الفريد كحليفة أميركا الأولى”.

وفي اليوم الذي يلي “العشاء الخاص” المقرر في 23 نيسان/ أبريل، من المتوقع أن يستقبل ترامب ماكرون في البيت الأبيض في أول زياره دولة لرئيس اجنبي إلى الولايات المتحدة منذ انتخاب ترامب رئيساً.

وفي 25 نيسان/ أبريل، يلقي ماكرون كلمة في الكونغرس الأميركي بمجلسيه.

وكان ماكرون الذي تربطه علاقات جيدة بترامب، استقبل الرئيس الاميركي في باريس في تموز/ يوليو الماضي. وقد تناول الرجلان وزوجتاهما العشاء في الطابق الثاني من برج ايفل.

ويقع ماونت فيرنون الذي يفتح أبوابه للعموم، في ولاية فيرجينيا، على بعد 20 كيلومتراً جنوب العاصمة الفدرالية.

وفي 2007، شارك الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في اجتماع عمل في ماونت فيرنون مع نظيره في حينها جورج بوش. (أ ف ب)