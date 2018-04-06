نجلا دونالد ترامب حضرا حفل زفاف إبنة رجل أعمال كبير في دبي- (صور)

دبي: حضر دونالد ترامب الإبن وشقيقه ايريك ترامب النجلان الاكبران للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في دبي حفل زفاف إبنة قطب العقارات حسين سجواني الذي نشر الجمعة على حسابيه في تويتر وانستغرام صورا لهما.

وسجواني هو رئيس مجلس إدارة مجموعة “داماك” التي تعد من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط.

وبحسب موقع ناشيونال الناطق باللغة الإنكليزية، شهد حفل زفاف إبنة سجواني، حضور كل من الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، وغيرهما من أفراد العائلة الحاكمة.

وكتب سجواني على حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي “سعدت بالأمس باستضافة اصدقائي الاعزاء وشركائي دونالد ترامب جونيور وايريك ترامب في مناسبة خاصة جداً لعائلتي حيث كنّا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة”.

و”داماك” التي تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في دبي في شباط/ فبراير 2017، بعد شهر من تولي ترامب الرئاسة.

وتشير تقديرات إلى أن ثروة سجواني الذي يملك 72 في المئة من “داماك” تصل إلى 5،2 مليار دولار. (أ ف ب)