تفاصيل زفاف شيرين وحسام حبيب

القاهرة -”القدس العربي”: تداول عدد من المواقع والإعلاميين خبر زفاف المطربة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، حيث نشر الإعلامي السوري ربيع هنيدي، موعد الزفاف عبر حسابه الشخصي في “انستغرام” قائلاً: “مبروك زواج شيرين عبدالوهاب حسام وحبيب .. والعرس غدا.. فماذا تقولون للعروسين؟”.

وفي تفاصيل حفل الزفاف، كشفت مصادر مقربة من العروسين، أنهما اتفقا مع أحد المطاعم رفيعة المستوى بمصر الجديدة لتجهيز البوفيه الخاص بعقد قرانهما، بحضور 50 فقط من المقربين المدعوين الى حفل عشاء في منزل شيرين يوم السبت.

واختارت شيرين فستاناً أبيض اللون، من دون ان يكون بتصميم الزفاف التقليدي، كما يشرف مصفف الشعر طوني مندلق وأخصائي التجميل داني كمال على إطلالتها.

وأفادت مصادر أخرى أن شهر العسل سيجمل جولة في عدد من البلدان، من أبرزها المغرب.