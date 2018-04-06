والدة رونالدو تحتفي بـطبق مغاربي شهير- (صورة)

“القدس العربي”: دعت ماريا دولوريس والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، لمشاركتها طبق “الكسكس″ المغاربي الشهير.

ونشرت والدة “الدون” صورة وهي تحمل بين يديها طبقا من الكسكس المغاربي، وعلقت على الصورة قائلة: “لقد انتهيت من اعداده ببساطة، تفضلوا معنا”.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من شاركها الصورة على صفحته، ومنهم من علق عليها.

ويبدو أن والدة رونالدو التقطت الصورة في أحد فنادق مدينة مراكش المغربية، إذ اعتادت على زيارة المغرب رفقة عائلتها من فترة إلى أخرى، كما أن نجلها كريستيانو له عدة مشاريع واستثمارات في المملكة المغربية.