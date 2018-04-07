عكس السعودية.. اتحاد مصر يعلن دعمه المغرب في تنظيم المونديال- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن رئيس الاتحادي المصري لكرة القدم هاني أبوريدة، أنه سيدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026، على عكس ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الذي أشاد بقوة الملف المشترك الذي يجمع أمريكا والمكسيك وكندا لتنظيم المونديال.

وقال أبوريدة في تصريح لبرنامج “الغندور والناس″: “لنا صوت واحد وطبيعي جدا أننا لازم انصوت للمغرب بأي شكل من الأشكال”.

ويتنافس المغرب الذي قدم ترشيحه لاستضافة المونديال للمرة الخامسة، مع ملف مشترك للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وستتم عملية التصويت لاختيار البلد أو البلدان المضيفة خلال أعمال المؤتمر الـ68 للفيفا والذي سيعقد في العاصمة الروسية موسكو، في 13من يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول سبق لها وأن أعلنت دعمها للملف المغربي من بينها الجزائر، وقطر، وفرنسا، وفلسطين، وصربيا، وجمهورية الدومينيكان.

وكان قد أثار رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الجدل من جديد بخصوص تفضيله لملف الترشح الأمريكي-المكسيكي-الكندي على الملف المغربي لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر آل الشيخ صورة قبل أيام على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجمعه برئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، وأشاد بقوة الملف المشترك الذي يجمع أمريكا والمكسيك وكندا لتنظيم المونديال.

وعلق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على الصورة قائلا: “سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رئيس اللجنة القائمة على ملف الترشح لدول أمريكا وكندا والمكسيك ملف قوي لتنظيم كأس العالم 2026″.

وكان تركي آل الشيخ، قد لمح في تغريدة سابقة حول كأس العالم 2026 إلى إمكانية عدم دعم السعودية للملف المغربي. وكتب: “‏لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026. وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا”.

وأضاف المسؤول السعودي: “اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا..”.

وتحولت تغريدة آل الشيخ إلى منبر لتبادل الاتهامات بين مؤيدي المسؤول السعودي، ونشطاء مغاربة وعرب، استفزتهم الصورة والتعليق الذي يدعم الملف الأمريكي.