“لبيك يا زينب”.. لطمية شيعية تتحول إلى أغنية راقصة في ملهى بدمشق- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحفل راقص داخل ملهى ليلي في العاصمة السورية دمشق على كلمات “لطمية شيعية” تحمل عنوان “يا زينب لبيك”.

وقال نشطاء إن المغني الذي ظهر في الفيديو هو بهاء يوسف يعمل في ملهى “قصر النرجس″ شرقي دمشق وأدى خلال الحفل اللطمية على شكل أغنية راقصة لرواد الملهى.

وخلال الفيديو تراقص عدد من الشبان والفتيات وهم يقومون بحركات “اللطم” على أنغام الأغنية وسط وجود مشروبات كحولية في المكان.

وأفاد نشطاء بأن ملهى “قصر النرجس″ تعرض للحرق على يد مجهولين بعد انتشار فيديو “حفلة اللطمية” على مواقع التواصل الاجتماعي كما ظهر في صور تناقلتها العديد من الحسابات لمدخل الملهى.

واستهجن العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار “اللطميات” في دمشق حتى في الملاهي الليلية.

وقالت إحدى المغردات: لطميه بمطعم قصر النرجس بدمشق… بتقولولي مو ذل اللي عم يصير؟ عم يندعس على راسنا والله.

بدوره قال الشاعر السوري المعارض “لن يتحمل العلويون الذين يعيشون خارج عن كل المنظومات القيمية للأديان الهيمنة الشيعية على حياتهم، وماحدث في مطعم قصر النرجس بدمشق من تعفيش للطمية (يازينب الكبرى) الشيعية وتحوليلها إلى أغنية للرقص وشرب العرق هو مؤشر على بداية صدام أجّله توحد مصالحهم ضد العدو السني المشترك لكليهما”.

ونشر أحد المغردين صورة لمدخل الملهى الليلي بعد تعرضه للحرق على يد مجهولين إثر انتشار مقطع حفلة اللطمية، قال فيها: “مطعم قصر النرجس الذي اقيم فيه لطميات هاهوا اليوم احترق بلكامل حسب مصادر مؤيدة أهل شام لن يسكتو على ضيم ابداً ولن يبقو هؤلاء روافض يحتلون بلاد لأمويين”.

لطميه بمطعم قصر النرجس بدمشق … بتقولولي مو ذل اللي عم يصير ؟ عم يندعس على راسنا والله — بتول (@Batool_syrian) April 6, 2018