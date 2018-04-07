ابن سلمان يستقطب أكبر داعم لجيش الاحتلال للإستثمار الفني في الرياض

لندن – “القدس العربي”: ذكرت صحيفة “كالكيلست” الاسرائيلية، أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتمع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة مطوّلاً مع الملياردير الاسرائيلي حاييم سابان، الذي يعد أكبر المتبرعين والداعمين للجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة المختصة بالشأن الإقتصادي، ان الاجتماع جاء لبحث فرص مشاركة سابان في تدشين مشاريع فنية وثقافية في السعودية.

وأكدت الصحيفة على لسان مصادرها ان ابن سلمان أبلغ سابان، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي في مدينة بيفرلي هيلز، على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة، بأنه “يتوجب فتح عهد جديد في العلاقة بين “تل أبيب” والرياض.

وتناول اللقاء بحسب الصحيفة، الدور الذي يمكن أن يقوم به سابان الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كمستثمر في مجال الإنتاج السينمائي والإعلاني، من خلال تدشين مشاريع ثقافية وإعلامية في السعودية، وكان ابن سلمان خلال اللقاء أطلع سابان على أفكاره بتقليص القيود التي تفرضها “التفاسير المتشددة” للدين على الشعب السعودي.

ويعمل سابان سنوياً على تنظيم مؤتمر لجمع التبرعات لجيش الاحتلال في لوس إنجليس، ويحرص على توظيف مكانته كصاحب شركة لإنتاج الأعمال الفنية في استقطاب عدد من أشهر الفنانين الأمريكيين لحضور هذه المؤتمرات، وتشجيع الحضور على التبرع لفرق ووحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي.