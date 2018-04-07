جمهور ميغان ماركل يغضب بسبب شعرتها البيضاء (صورة)

لندن – “القدس العربي”

أغضبت مجلة “ماري كلير” جمهور خطيبة الأمير هاري، الممثلة الأميركية ميغان ماركل، بعدما نشرت مقالاً بعنوان “لميغان ماركل شعرة واحدة بيضاء وهي جميلة”.

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي المجلة بشكل كبير بسبب “الشعرة البيضاء”، وزادهم غضباً أنّ المجلة عنونت مقالها مرفقة إياها بصورة مقرّبة على رأس ماركل بهدف الإشارة إلى الشعرة البيضاء اليتيمة التي اكتشفتها.

كاتبة المقال سالي هولمز تساءلت ما إذا كانت ماركل قررت عدم تغطية الشعرة البيضاء أو أنها بالفعل لم تنتبه إليها. وتشير الكاتبة إلى أنه من الجميل أن نراها (ميغان) شخصاً طبيعياً مع عدد من الشعرات البيضاء كما الجميع، لافتة إلى البعد الانساني الذي تتميّز به وقربها من حياة النساء الواقعية من خلال هذه الصورة، إلا أنّ ما كتبته هولمز لم يرق لكثر في مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا المستوى الصحافي الذي وصلت إليه المجلة بالمثير للشفقة والتافه.