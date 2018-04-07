﻿

سفير روسيا يطلب مقابلة وزير خارجية بريطانيا بشأن تسميم الجاسوس السابق

Apr 07, 2018

17ipj9

موسكو: قالت وكالة الإعلام الروسية السبت، إن السفارة الروسية في لندن أرسلت طلباً للقاء السفير الروسي ألكسندر ياكوفينكو مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لمناقشة التحقيق بشأن واقعة تسميم جاسوس روسي سابق  وابنته في مدينة سالزبري.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم السفارة، قوله “نأمل في رد بناء من الجانب البريطاني ونعول على هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت الخارجية البريطانية تلقيها لهذا الطلب.

وقالت متحدثة باسم الوزارة “سنرد في الوقت المناسب”.(رويترز)

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left