سفير روسيا يطلب مقابلة وزير خارجية بريطانيا بشأن تسميم الجاسوس السابق

موسكو: قالت وكالة الإعلام الروسية السبت، إن السفارة الروسية في لندن أرسلت طلباً للقاء السفير الروسي ألكسندر ياكوفينكو مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لمناقشة التحقيق بشأن واقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في مدينة سالزبري.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم السفارة، قوله “نأمل في رد بناء من الجانب البريطاني ونعول على هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت الخارجية البريطانية تلقيها لهذا الطلب.

وقالت متحدثة باسم الوزارة “سنرد في الوقت المناسب”.(رويترز)