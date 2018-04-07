من هي المهندسة التي يقضي معها براد بيت وقته؟ (صورة)

يمضي الممثل العالمي براد بيت وقته مع البروفسورة نيري أوكسمان وهي مهندسة معمارية تعمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بحسب مجلة “بيبول”.
وأفاد موقع “بايج سكس تي في” عن مصدر قوله إنّ ما جمع الثنائي هو حبّهما للتصميم والفن والهندسة المعمارية لا سيّما مشاركتهما في مشروع معماري للمعهد الذي تعمل فيه أوكسمان، ويمكن وضع علاقتهما في إطار الصداقة المهنية”، مؤكداً عدم وجود “علاقة غرامية بين الثنائي، فبراد بيت مهتم في قضاء المزيد من الوقت مع أوكسمان”، خصوصاً أنه يرأس مؤسسة “Make it Right Foundation” المعنية في بناء المنازل بما فيها تلك التي دمرها إعصار كاترينا في نيو ارولينز، حيث يتعاون مع عدد كبير من المهندسين المعمارين في هذا الإطار من بينهم أوكسمان.
وأكد المعلومة صديق مقرّب من بيت: “هما مجرّد صديقين”، فيما قال مصدر لمجلة “بيبول”: “إنها نابغة ورائعة“.
من هي أوكسمان؟
أوكسمان (42 عاماً) من مواليد حيفا من والد أميركي وأم إسرائيلية يعملان في الهندسة المعمارية. بعدما أنجزت خدمتها الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، التحقت بكلية الطب لمدة عامين في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، ثم تركتها واتجهت إلى معهد التقنية التخنيون، حيث كان والدها أستاذاً. بعد اكمال دراستها بين القدس المحتلة ولندن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركية في عام 2005 لتتعلم على يد البروفيسور الشهير وليام ميتشل. صممت أشهر مشاريعها باستخدام مزيج من الروبوتات وديدان القز الحية، على هيكل يشبه القبة يطلق عليه اسم The Silk Pavilion في عام 2003 وحصلت على العديد من الجوائز الفنية في مجال العمارة ولها العديد من المعارض والمحاضرات على الإنترنت. تزوجت في عام 2011 من الملحن الأرجنتيني أوسفالدو جوليجوف قبل طلاقهما، متكتمة عن حياتها الشخصية وتهتم أوكسمان بمواضيع وأبحاث تتعلق بالتفاعل بين التكنولوجيا والتصنيع الرقمي والعالم البيولوجي والعمارة.