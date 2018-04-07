من هي المهندسة التي يقضي معها براد بيت وقته؟ (صورة)

وأفاد موقع “بايج سكس تي في” عن مصدر قوله إنّ ما جمع الثنائي هو حبّهما للتصميم والفن والهندسة المعمارية لا سيّما مشاركتهما في مشروع معماري للمعهد الذي تعمل فيه أوكسمان، ويمكن وضع علاقتهما في إطار الصداقة المهنية”، مؤكداً عدم وجود “علاقة غرامية بين الثنائي، فبراد بيت مهتم في قضاء المزيد من الوقت مع أوكسمان”، خصوصاً أنه يرأس مؤسسة

“Make it Right Foundation”

المعنية في بناء المنازل بما فيها تلك التي دمرها إعصار كاترينا في نيو ارولينز، حيث يتعاون مع عدد كبير من المهندسين المعمارين في هذا الإطار من بينهم أوكسمان

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