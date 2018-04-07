علامات تحذيرية من مرض الألزهايمر

لندن – “القدس العربي”

يعتبر مرض الألزهايمر أشيع أسباب الخرف ومن المحتمل أنّه يساهم في حدوث 60 في المئة إلى 70 في المئة من الحالات. والتشخيص المبكر هو المفتاح الرئيسي لمساعدة المرضى على العيش بشكل أفضل.

كما يعتبر الألزهايمر سادس أسباب الوفاة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو الشكل الأكثر شيوعاً من الخرف، ومن المتوقع أن يكون واحداً من أسرع الأمراض نمواً في العالم. وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية الى اصابة 47.7 مليون شخص بالخرف، ويشهد كل عام حدوث 7.7 ملايين حالة جديدة من هذا المرض.

10 علامات تحذيرية

يصيب الخرف كل فرد بطريقة مختلفة، بحسب درجة تأثير المرض وشخصية الفرد قبل إصابته بالمرض. ولفهم علامات الخرف وضعت جمعية الألزهايمر 10 علامات تحذيرية هي:

-تغييرات الذاكرة التي تعطل الحياة اليومية

-التحديات في التخطيط أو حل المشاكل

-صعوبة في إنجاز المهام المألوفة في المنزل أو في العمل أو في أوقات الفراغ

-الارتباك مع الوقت أو المكان

-صعوبة في فهم الصور المرئية والعلاقات مع المكان

- مشاكل في التحدث أو الكتابة

- وضع الأشياء في غير أماكنها وفقدان القدرة على تتبع الخطوات

-انخفاض الوعي أو سوء الحكم

-الانقطاع عن العمل أو الأنشطة الاجتماعية

-التغيرات في المزاج والشخصية