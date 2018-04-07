تحذير ..”الكل مراقب” على الهواتف الذكية

لندن – “القدس العربي”: قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي “تتجسس ” على مستخدميها.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان “الكل مراقب” أن مستخدمي الهواتف الذكية، هم “الهدف الأول” بالنسبة لتلك المواقع.

حيث تستعين تلك المواقع بالكاميرا المزود بها أي هاتف ذكي والميكروفون الخاص بجهازه من أجل اختراقه، وربما التجسس عليه.

ولفت التقرير الى أن أبرز المواقع، التي تتجسس على مستخدميها هي “فيسبوك”، “واتساب” و”ينال شات” و”إنستغرام”، و”تويتر”، و”لينكدإن”، و”فايبر”.

​وعن الطريقة التي يمكن أن تخترق فيها هذه المواقع خصوصيات المستخدمين قال التقرير:” تتمكن من الولوج إلى الكاميرا الأمامية والخلفية لهاتفك. تسجل في أي وقت يمكنك الدخول إلى التطبيق الخاص بها. وتتمكن من التقاط الصور من دون الحصول على إذن منك، كما تحمل كافة الصور أو مقاطع الفيديو، التي تلتقطها مباشرة على الخوادم الخاصة بها، وتشغل من دون إذنك ميزات التعرف على الوجوه للتعرف على انطباعاتك وتعبيرات وجهك. “

كما “يمكنها أن تفتح “بث مباشر” من الكاميرا الخاصة بك، بمجرد دخولك الى الإنترنت وترسله إلى خوادمها من دون ان تذكر لك أي شيء، وتعلم إذا ما كان الشخص هو من يستخدم الهاتف فقط، أم أن هناك آخرين يستخدمونه معه كزوجته أو أطفاله أو زملائه مثلاً.”

وقالت “الغارديان” بتقريرها انه سبق وحذر الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، أن وكالات حكومية، وتحديداً أمريكية تستفيد من تلك الخروقات الأمنية في تطبيقات التواصل في “التجسس″ على أي شخص في العالم.

كما أن تلك الخروقات الأمنية تكون أيضاً هدفاً سهلاً، لأي “هاكر” يسعى لاختراق أي هاتف أو حساب، وتمكنه من سرقة كافة الملفات الموجودة على هاتفه، وسرقة كافة بياناته الشخصية والبنكية أيضاً.

أاما عن الحلول فقالت ليس هناك إلا حل واحد لتلك الأمور، وهو ان تتبع الخطوات التالية:

-افتح إعدادات هاتفك.

-اختر أيقونة التطبيقات، ثم افتح إعدادات التطبيقات واختر أيقونة التصريحات أو Permissions.

-راجع كافة تطبيقات التواصل، واحظر دخولها على الكاميرا أو الهاتف الخاص بك، وحتى على قائمة الاتصال الخاصة بك، الأمر الذي يمكن أن يجعله أداة اختراق سهلة.