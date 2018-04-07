إخلاء سبيل نجم بوليوود سلمان خان بكفالة

جودبور: سمحت محكمة هندية السبت، بالإفراج عن النجم البوليوودي سلمان خان بكفالة، كي يتسنّى له الطعن بحكم صادر في حقه بالسجن خمس سنوات لاصطياده حيوانات محمية، قبل قرابة عقدين من الزمن.

وقد زجّ خان الذي يعدّ من الممثلين الأعلى أجراً في العالم، في السجن الخميس، إثر إدانته باصطياد ظباء نادرة خلال رحلة صيد قام بها وقت تصوير فيلم سنة 1998.

وقال ماهيش بورا محامي الممثل، إن القاضي وقّع على سند إخلاء سبيل بكفالة.

وبحسب وسائل إعلام هندية، من المرتقب أن يغادر النجم البوليوودي البالغ من العمر (52 عاماً) سجن جودبور المركزي قبل انتهاء النهار. (أ ف ب)