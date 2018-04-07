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فضيحة “إملاء” جديدة لوزير التعليم السعودي تشعل موجة سخرية واسعة

Apr 07, 2018

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لندن: أثار وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى،جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخطائه الإملائية، التي لطالما جعلته محلاً للسخرية.

 فبعد ان قام معلم سعودي يدعى عبد الخالق الزهراني باكتشاف عدة أخطاء لغوية، في رسالة وجهها الوزير للجنود السعوديين وأعطاه 3 درجات من 10، مستدركاً على الوزير بعض الكلمات التي تنقصها همزات قطع وبعض النقاط على بعض الحروف!

ونشر العيسى تغريدة جديدة الجمعة، احتوت على عدة أخطاء لغوية جعلته محل سخرية من قبل النشطاء.

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