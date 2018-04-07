تغريدة “ماتجمعش” لضاحي خلفان تفجر موجة أخرى من السخرية منه! ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

أثار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان موجة جديدة من السخرية منه على حسابه على “تويتر”، والذي لا يتوقف عن “التغريد” فيه بتغريدات متتالية يغلب عليها طابع “خبط عشواء” يقول فيها خلفان الشيء ونقيضه أحيانها، و يذهب في كثير من الأحيان إلى تهجمات عنصرية مثلما فعل مع اليمنيين و الباكستانيين و إلى إدعاءات حولته إلى مسخرة من بينها زعمه أن جده كان مالك أكبر عقار في الدوحة!.

ومن آخر تغريداته التي وصفت بأنها “تميت ضحكاً”، قوله:

“اذا قالت فتاة غير متزوجة انها لا تريد الزواج…فهي في الواقع تريده..لكن الحياء احيانا يمنع بعضهن من الإعتراف بالحقيقة..

فلماذا تلام فتاة على قبولها بالزواج ؟”.

اذا قالت فتاة غير متزوجة انها لا تريد الزواج…فهي في الواقع تريده..لكن الحياء احيانا يمنع بعضهن من الإعتراف بالحقيقة..

فلماذا تلام فتاة على قبولها بالزواج ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 7, 2018

وقد أثارت هذه التغريدة تعليقات ساخرة من كثير من المتفاعلين معها، وذهب بعضهم إلى تشبيه ما قاله ضاحي خلفان بمقولات القذافي في كتابه الأخضر، وذهب آخرون إلى القول إن خلفان “مايجمعش” وتشبيهه بـ”الواد منصور” في مسرحية مدرسة المشاغبين،والذي أدى دوره الممثل المصري الراحل يونس شلبي”.