المئات يتظاهرون في لندن احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

لندن: شهدت العاصمة البريطانية، لندن، السبت، مظاهرة للاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودعماً لمسيرات “العودة وكسر الحصار” السلمية، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وشارك المئات في المظاهرة، التي دعا إليها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (غير حكومي)، وجابت شارع “داونينغ ستريت”، قرب مقر الحكومة.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل “فلسطين حرة” و”أوقفوا تسليح إسرائيل” و”وأوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية على غزة”.

ولليوم التاسع على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات”العودة وكسر الحصار” السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين 31 شهيداً، فضلاً عن إصابة 2850 آخرين. (الأناضول)