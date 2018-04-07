في غياب صلاح.. ليفربول يتعادل سلبيًا مع إيفرتون في “البريمرليغ”

في غياب نجمه ووهدافه الدولي المصري محمد صلاح، تعادل فريق ليفربول، اليوم السبت، مع مضيفه إيفرتون سلبيًا في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث استمر مسلسل إهدار الفرص من الجانبين، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

ولم يدفع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بهدافه المصري محمد صلاح في لقاء اليوم، لمنحه الراحة بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ليفربول إلى 67 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 41 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 84 نقطة.(الأناضول)