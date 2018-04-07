الجيش اليمني: مقتل 30 من مسلحي الحوثي في معارك بمأرب

مأرب: أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل ما لا يقل عن 30 من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، خلال معارك بين الطرفين بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، نقلاً عن تصريح لمصدر عسكري(لم يسمه الموقع).

وقال المصدر إن “مواجهات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى إثر محاولة المليشيات (الحوثيين) التسلل إلى مواقع الجيش في مديرية صرواح غربي مأرب”.

وأضاف أن “المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من المليشيات، وعدد من الجرحى”.

وأشار المصدر أن “مقاتلات التحالف العربي استهدفت بخمس غارات مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة بصرواح”.

و في وقت سابق اليوم، قال مصدر عسكري، إن مسلحي الحوثي شنوا هجوماً على مواقع للجيش اليمني في صرواح، وسيطروا على أجزاء من موقع “تبة المطار”، ما أسفر عن مقتل 4 من الجيش.

ويسيطر الحوثيون على مركز مديرية “صرواح” غربي مأرب منذ أبريل/ نيسان 2015، فيما يخوض الجيش اليمني معارك عنيفة منذ أشهر لاستعادة المديرية.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014. (الأناضول)