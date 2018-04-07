توتنهام يعبر ستوك.. ومعركة في ذيل الترتيب في “البريمرليغ”

قاد الدنماركي كريستيان ايركسن مهاجم توتنهام، اليوم السبت، فريقه لعبور مضيفه ستوك سيتي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

فشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل هدف طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وتمكن توتنهام من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 52 عن طريق كريستيان ايركسن، وبعدها بخمس دقائق أدرك ستوك سيتي التعادل عبر السنغالي مامي بيرام ضيوف.

وجاءت الدقيقة 63 لتشهد معها تسجيل ايركسن الهدف الثاني له في اللقاء ولفريقه، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 84 نقطة.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز نيوكاسل يونايتد على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها تغلب بيرنلي على واتفورد، بينما تعادل وست بروميتش ألبيون مع سوانزي سيتي بهدف لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها، تعادل برايتون مع هيديرسفيلد تاون، وكذلك تعادل بورنموث مع كريستال بالاس بهدفين لكل منهما.

(الأناضول)