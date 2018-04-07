مولودية العاصمة يقلص الفارق مع قسنطينة في الدوري الجزائري

الجزائر: نجح فريق مولودية العاصمة، اليوم السبت، في تقليص فارق النقاط بينه وبينه شباب قسنطينة المتصدر للدوري الجزائري لكرة القدم ليصل لثلاث نقاط فقط.

واكتسح مولودية العاصمة مضيفه نادي بارادو بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز خماسية مولودية العاصمة، محمد سويبع ووليد درارجة (هدفين) وسفيان بن دبكة وأبو سفيان بالغ في الدقائق 7 و14 و38 و71 و90+2 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف بارادو الوحيد عن طريق زكريا نعيجي من ركلة جزاء في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، استغل المولودية سقوط قسنطينة في فخ الهزيمة، أمس الجمعة، أمام شبيبة الساورة ليصل للنقطة 43 خلف قسنطينة بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد نادي بارادو عند 35 نقطة في المركز الثامن.

ويعد شبيبة القبائل أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 14 لقبًا، بينما يحمل وفاق سطيف لقب النسخة الأخيرة.

(الأناضول)