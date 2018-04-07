اعتقال دبلوماسي سابق بالفاتيكان بسبب مواد إباحية تتعلق بأطفال

الفاتيكان: قال الفاتيكان، اليوم السبت، إن الشرطة اعتقلت قسا كان يعمل في سفارته بواشنطن للاشتباه بحيازته ونشره مواد إباحية تتعلق بأطفال أثناء وجوده في الولايات المتحدة وكندا.

وأضاف بيان أصدره الفاتيكان أن الدبلوماسي السابق يدعى كارلو ألبرتو كابيلا وأن الشرطة ألقت القبض عليه، اليوم السبت، بناء على أمر من رئيس قضاة تحقيقات الفاتيكان بعد انتهاء تحقيق في الأمر.

وذكر البيان أن كابيلا، الذي استُدعي من سفارة الفاتيكان في واشنطن في أغسطس/ آب الماضي، اعتقل بموجب بنود قانون سن في 2013 ووقعه البابا فرنسيس. والبنود المشار إليها تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال إباحية.

وإذا تم توجيه اتهامات رسمية للقس فسيحاكم في الفاتيكان، وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن 12 عاما.

وذكر الفاتيكان في سبتمبر/ أيلول أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغته في أغسطس/ آب بأن فردا من بعثته الدبلوماسية في واشنطن ربما انتهك القوانين فيما يتعلق بحيازة صور لأطفال في أوضاع مخلة بالآداب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حينها إن الولايات المتحدة طلبت رفع الحصانة الدبلوماسية عن القس ليتسنى ملاحقته قضائيا فيها لكن الفاتيكان رفض.

ولم يتسن الاتصال بكابيلا للحصول على تعليق.

وبعد استدعائه إلى روما، قالت شرطة ويندسور في كندا إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحقه للاشتباه في حيازته مواد إباحية بها أطفال ونشرها على الإنترنت.

وجاء في بيان عن الشرطة الكندية وقتها أنها تشتبه في ارتكابه مخالفات قانونية أثناء زيارته “مكانا للعبادة” في كندا.

(رويترز)