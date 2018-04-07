يونايتد ينتفض ويؤجل احتفالات سيتي بلقب الدوري الإنكليزي

مانشستر (إنكلترا): تأجلت احتفالات مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما انتفض غريمه مانشستر يونايتد بشكل رائع ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 في قمة باستاد الاتحاد، اليوم السبت.

وكان الانتصار سيهدي اللقب لسيتي ولكنه تعرض لأول هزيمة بملعبه هذا الموسم في الدوري ليتقلص الفارق بين فريق المدرب بيب جوارديولا إلى 13 نقطة مع جاره وأقرب مطارديه يونايتد مع تبقي ست مباريات على النهاية.

وتقدم سيتي، الذي أراح العديد من اللاعبين الأساسيين ومنهم لاعب الوسط المؤثر كيفن دي بروين استعدادا لمباراة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، على أمل تعويض تأخره 3-صفر في أنفيلد، بفضل ضربة رأس من فينسن كومباني وتسديدة متقنة من إيلكاي غندوغان.

لكن بول بوغبا سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و55 ليدرك يونايتد التعادل قبل أن ينتزع كريس سمولينغ الفوز بعدما أفلت من الرقابة وحول الكرة للشباك بعد ركلة حرة من أليكسيس سانشيز في الدقيقة 69.

وطالب سيتي باحتساب ركلة جزاء عندما تعرض البديل سيرجيو أغويرو لعرقلة من آشلي يونغ وكاد يتعادل لكن الحارس ديفيد دي خيا تصدى ببراعة لرأسية أغويرو كما سدد رحيم سترلينغ في القائم.

(رويترز)