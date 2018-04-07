باريس تدين “إطلاق النار العشوائي” للجيش الإسرائيلي وتدعو لرفع القيود المفروضة على غزة

باريس – “القدس العربي”: دانت فرنسا، السبت، “إطلاق النار العشوائي” الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، ودعت إلى “ضبط النفس″ في استخدام القوة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، انييس فون دير مول، في بيان، “تدين فرنسا إطلاق النار العشوائي للجيش الإسرائيلي. لا بد من إلقاء الضوء على هذه الحوادث الخطيرة”.

ورغم التحذيرات الإسرائيلية تجمع آلاف الفلسطينيين، أمس الجمعة، قرب السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع، للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت مواجهات اندلعت في ذكرى “يوم الأرض” في 30 مارس/آذار مع بدء “مسيرة العودة”، وأدت حتى اليوم إلى استشهاد 31 فلسطينيا وجرح 2850 آخرين في أكبر حصيلة منذ حرب إسرائيل على غزة في 2014.

وأضافت المتحدثة “تطلب فرنسا من السلطات المعنية ضبط النفس وتشدد على أن استخدام القوة يجب ألا يكون مفرطا طبقا للقانون الدولي الإنساني تفاديا لوقوع ضحايا جديدة”.وتابعت “رفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل سيتيح فقط إنهاء الأزمة الإنسانية وتفادي تأجيج التوترات”.

(وكالات)