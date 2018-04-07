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مقتل جنديين أمريكيين في تحطم مروحية عسكرية في كنتاكي

Apr 07, 2018
مقتل جنديين أمريكيين في تحطم مروحية عكرية في كنتاكي
مقتل جنديين أمريكيين في تحطم مروحية عسكرية بكنتاكي

واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، السبت، مصرع جنديين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “أباتشي” في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة.

وأضافت، في بيان، أن الحادثة وقعت مساء الجمعة، في مدينة فورت كامبل؛ مما تسبب بمصرع جنديين، ليصل عدد قتلى الجنود الذين لقوا حتفهم هذا الأسبوع في ثلاثة حوادث مماثلة بالولايات المتحدة إلى 7، حسب شبكة “إي بي سي نيوز″ الإخبارية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الطائرة من طراز “اي اتش 64 اباتشي”، وتحطمت خلال رحلة تدريبية.

ولفت إلى أن السلطات تحقق في سبب الحادث.

(الأناضول)

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