مقتل جنديين أمريكيين في تحطم مروحية عسكرية في كنتاكي

واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، السبت، مصرع جنديين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “أباتشي” في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة.

وأضافت، في بيان، أن الحادثة وقعت مساء الجمعة، في مدينة فورت كامبل؛ مما تسبب بمصرع جنديين، ليصل عدد قتلى الجنود الذين لقوا حتفهم هذا الأسبوع في ثلاثة حوادث مماثلة بالولايات المتحدة إلى 7، حسب شبكة “إي بي سي نيوز″ الإخبارية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الطائرة من طراز “اي اتش 64 اباتشي”، وتحطمت خلال رحلة تدريبية.

ولفت إلى أن السلطات تحقق في سبب الحادث.

(الأناضول)