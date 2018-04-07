كيم كارداشيان تحتفل مع أبنائها بعيد القيامة (صور)

لندن – “القدس العربي”

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عبر حسابها على مواقع التوصل، صور عائلية الأولى لها ولعائلتها، بعد أن أنجبت طفلتها الثالثة التي أسمتها شيكاغو من أمّ بديلة.

وظهرت كارداشيان، في الصورة المرفقة، مع زوجها مغني “الراب” كانيه ويست وأولادها الثلاثة. وجاء تعليقها لافتاً، فقالت: “لا يمكن أن تتخيّلوا كم من الصعب التقاط صورة عائلية جيدة… هذا ما استطعنا تصويره قبل بكاء جميع الأطفال الثلاثة… وأعتقد أنني بكيت أنا أيضًا”.