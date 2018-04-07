مقتل عشرات الجنود السودانيين في كمين للحوثيين في اليمن 

عدن: قتل عشرات من الجنود السودانيين، ليل الخميس الجمعة، في كمين نصبه الحوثيون قرب مدينة ميدي في اليمن، كما أفادت مصادر عسكرية وقناة المسيرة التابعة للحوثيين، السبت.

وقالت المصادر العسكرية إن الجنود قتلوا في عمليات “قنص المتمردين الحوثيين لهم وباستخدام عبوات ناسفة أيضا”.

وقال ضابط ميداني إن الحوثيين “استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية (…) ما جعلها في مرمى نيرانهم”.

وينتشر مئات الجنود السودانيين في اليمن ضمن التحالف العربي الذي بدأ تدخله بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في هذا البلد الفقير.

ولم يتسن الحصول على تعليق من التحالف العربي والسلطات السودانية.

ويمتنع الجيش السوداني عن التطرق إلى عملياته ضمن التحالف في اليمن. وفي أبريل/نيسان 2017 ، أُعلن مقتل خمسة جنود وفي يناير/كانون الثاني 2016 عن مقتل جندي.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون، الخميس، إن التحالف قام بنقل المعارك إلى صعدة القريبة من حجة. وتشكل المنطقتان معقلا للحوثيين في شمال البلاد.

كما تعتبر صعدة القاعدة الرئيسية لإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية.

وأكد المسؤولون وصول مئات من الجنود السعوديين والسودانيين إلى عدة خطوط أمامية في منطقة صعدة لدعم الجنود الحكوميين.

واشتدت حدة المعارك منذ وصول هذه التعزيزات بدعم من طيران التحالف. وتمكنت قوات التحالف من التقدم مسافة عدة كيلومترات، وفقا لمسؤولين يمنيين.

وتأتي العملية في وقت يتعثر فيه التحالف من إحراز التقدم على جبهات مأرب (وسط) والحديدة (غرب).

(أ ف ب)





